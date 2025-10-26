Mario je na naišao na pravi 'ulov': 'Platio sam 20 kuna, a koštalo je 600 eura'

Navala na rabljenu odjeću u Zagrebu! Više od tisuću ljudi obišlo je ovog vikenda buvljak sa starinskim markiranim komadima. Iako u Hrvatskoj bacimo 50 tona odjeće na godinu, svijest o održivoj modi polako raste. Kako se kvalitetno obući za 50 eura i biti u trendu?

Kilogram kvalitetne starinske odjeće - 49 eura. Povratak vintage komada u život - neprocjenjivo.

Mia Samardžija kupuje u ovom second hand trgovini: "Cijela sam obučena u second hand! U zadnje vrijeme ova jakna doslovno je svaki dan nosim. - A koliko si je platila? - Desetak eura".

Ako imate sreće, možda pronađete i skriveno blago.

Digitalni dizajner Mario Franić pronašao je Versace hlače: "Bile su iz jedne serije koje su bile cijele kao američka zastava. Košatle su 30 eura, a vrijednost oko 350. A na Hreliću još i bolju stvar - dijapozitiv koji sam platio 20 kuna, a koštao je 600 eura.

Stilistica Lara Vukušić ljudima koje odijeva savjetuje da ne gomilaju odjeću radi kratkotrajnog užitka kupovine.

'Pazite na materijal'

Ipak, i u trgovini rabljene odjeće treba biti pažljiv.

Vukušić kaže: "Savjetujem da se pripazi na materijal, na konstrukciju odjeće i ima li određenih djelova koji su ishabani. Na primjer ovo je odličan komad meni je ovo jako staylish jakna, funkcionalna i mekana, ali npr. imamo ove neke momente zbog kojih bih ipak odustala od ove kupnje".

Prema podacima Europske agencije za okoliš, svaki Europljanin godišnje baci oko 16 kilograma odjeće. Hrvatski građani zajedno bace oko 50 tona.

Oko tisuću ljudi posjetilo je buvljak ovog vikenda. Organizatori nam kažu, najčešći kupci su ljubitelji alternativne kulture, a dolazi i puno turista.

Organizator buvljaka Kaloyan Tachev govori nam kako ima i skeptičnih ljudi: "Kažu što je ovo sad, to je netko koristio, kako ću ja to nositi. Ali mi obavezno moramo sve dezinficirati prije nego pustimo u prodaju. Pazimo da pravila i gledamo da je sve uredno".

Angelina Marković na buvljaku volontira - četiri sata rada za kilogram odjeće. Klasične trgovine izbjegava jer je masovna proizvodnja nove odjeće zabrinjava.

Angelina nam kaže: "Nije etično jer se prodaje po jako jeftinim cijenama što znači da je ljudi po jako jeftinim cijenama i proizvode, posebno u siromašnim zemljama".

Pa sljedeći put prije provlačenja kartice u trgovini odjeće, dvaput promislite - je li vam zaista potreban još jedan novi komad.