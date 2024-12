Mama Ružica progovorila o suzama sina Tokić Kartela: 'Bit će dobar, ne što je moj'

Nakon što se kandidat za predsjednika Niko Tokić Kartelo jučer rasplakao pred kamerama zbog uspješne kandidature i javno pohvalio majci da je uspio i da će postati predsjednik, njegova majka Ružica za RTL je komentirala suze svoga sina.

"Presretni smo roditelji, da smo doživjeli to da naš sin bude predsjednik. Čini mi se da će bit dobro, ako on bude predsjednik, da će on uspjet i da će bit dobar, ne što je moj nego najbolji predsjednik od ovih svih prethodnika", također je poručila majka Ružica.

Podsjetimo, Tokić Kartelo je u suzama rekao: “Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske”. Obećao je također da će svoje poslovne obaveze staviti u drugi plan da bi se potpuno posvetio kampanji i ulozi predsjednika.

Na izborima za predsjednika Republike, u nedjelju, 29. prosinca, sudjelovat će osam kandidata: Miro Bulj (Most), nezavisni Tomislav Jonjić, Ivana Kekin (Možemo), Branka Lozo (Domino), Zoran Milanović (SDP i partneri), Dragan Primorac (HDZ i partneri), te nezavisni Marija Selak Raspudić i Niko Tokić Kartelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od istoka do zapada krenuo je lov na glasove. Niko Tokić Kartelo plakao od sreće pred kamerama:

