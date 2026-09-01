Što se događa na Bledu? Mađari nam nude 'novi početak', a Srbija pod budnim okom zbog Mladića

Na Strateškom forumu na Bledu, koji je okupio 150 sudionika iz 70 država, u fokusu su se našla ključna gospodarska i sigurnosna pitanja Srednje Europe. Ipak, za Hrvatsku su najvažnije poruke stigle iz Budimpešte i Bruxellesa, a tiču se odnosa s Mađarskom i budućnosti europskog puta Srbije.

Dok Mađarska najavljuje novo poglavlje, ali uz jasne uvjete, Europska unija postavlja crvenu liniju Beogradu zbog najave državnog sprovoda za ratnog zločinca Ratka Mladića.

Mađarski premijer Peter Magyar na Bledu je otvorio mogućnost za novi početak u odnosima dviju država, no ostaje ključno pitanje je li riječ o promjeni politike ili samo tona. Iako se očekivalo da će se stvari odvijati brže, Magyar je jasno poručio da će se Budimpešta voditi isključivo nacionalnim interesima. Na stolu su i dalje tri velika problema koja opterećuju odnose.

Prvi je upravljanje Inom, gdje sve strateške odluke donosi MOL, a Hrvatska tvrdi da je mađarska tvrtka taj utjecaj stekla korupcijom i traži povratak kontrole. Drugi je slučaj Zsolta Hernadija, kojeg je hrvatski sud osudio zbog davanja mita Ivi Sanaderu, no Mađarska ga odbija izručiti unatoč europskom uhidbenom nalogu. Treći problem je dug od 270 milijuna eura koji Mađarska potražuje od Hrvatske nakon izgubljene arbitraže u Washingtonu.

Prvi test bit će članstvo u OECD-u

Iako su se ministri vanjskih poslova, Gordan Grlić Radman i mađarska ministrica Anita Orban, već sastali, a u nadolazećim tjednima očekuje se i susret ministara gospodarstva, pravi test mađarske spremnosti na suradnju bit će pitanje hrvatskog članstva u OECD-u.

Naime, Mađarska je do sada kočila ulazak Hrvatske u zajednicu najrazvijenijih zemalja svijeta. Diplomatski izvori navode kako bi davanje zelenog svjetla za članstvo bio prvi jasan signal da je Budimpešta zaista spremna okrenuti novu stranicu.

Državni sprovod za zločinca zatvorio bi Srbiji vrata EU

S Bleda je stigla i vrlo oštra poruka Srbiji. Povodom najava iz Beograda o mogućem organiziranju državnog sprovoda za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, povjerenica za proširenje Martha Kos bila je nedvosmislena.

"Glorificiranje i veličanje ratnih zločinaca u potpunosti je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Tome nema mjesta u Europskoj uniji, a ni među kandidatima, i Beograd to vrlo dobro zna", poručila je Kos.

Naglasila je da postoje neformalni kontakti s Beogradom te da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ako se odluči na takav potez, "vrlo dobro zna što je na kocki". Sličnu je poruku uputio i hrvatski premijer Andrej Plenković, kazavši da bi takvim činom Srbija sama sebi zatvorila vrata prema Europskoj uniji.

Čini se da je Vučić svjestan posljedica jer je, nakon što je njegov ministar pravosuđa spomenuo tu mogućnost, umanjio važnost cijele priče. Ipak, konačna odluka još nije poznata.