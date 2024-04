Stotine kandidata su diljem Hrvatske u lovu na birače. Još je sedam dana kampanje za parlamentarne izbore, a što smo dosad čuli i vidjeli analizirali smo s našim komentatorima Krešom Macanom, koji savjetuje IDS i Matom Mijićem, koji savjetuje nekoliko desnih kandidata.

Zašto sukob ministra Olega Butkovića i predsjednika Zorana Milanovića trenutno obilježava kampanju?

Krešo Macan: "Očito je Butković prvo izašao na taj megdan i duel i dobro se pripremio. Vidjeli smo kako je nekada prolazio Mario Banožić u tim sukobima kad ga je pomeo predsjednik Milanović. Butković očito zna nešto što zna i predsjednik pa se njih dvoje svađaju, a nitko od nas ne zna što se stvarno dogodilo. Očito stvarno nešto ima kad to traje već dva dana. Butkoviću to paše jer mu diže vidljivost u njegovom osmoj, dakle SDP-ovoj, izbornoj jedinici.

Ali očito svjesno rade i jedan i drugi. No, šteta je za Milanovića što se dao navući na to da se raspravlja s ministrom, a ne s Plenkovićem. Što ne može jer je neustavno".

Zašto obojica potenciraju sukob? Je li to slučajno ili namjerno, imaju svoje ciljeve?

Mate Mijić: "Odgovara to i jednoj i drugoj strani. Milanović nema nikakav poseban sadržaj koji može prezentirati. Njemu odgovara nabrijavati lijeve birače da izađu na izbore tako što potencira HDZ-ove afere i lijepo mu je došlo što su procurile poruke između Butkovića i Josipe Rimac. S druge strane, Butkoviću odgovara biti u fokusu. Sad vidimo na što se rasprava pretvara. Predsjednik tvrdi da će ministar sigurno završiti u zatvoru, ministar odgovara da voli pjevati. Sad će se neki zabrinuti samo da ne propjeva ako završi u zatvoru".

'Kampanja na autopilotu'

Očekujete li da ćemo ikada doznati poantu njihova sukoba, odnosno da će na vidjelo izaći sve ono čime se prijete?

Krešo Macan: "Ne. Komentirali smo prije emisije da je najbitnije ovo što se događa u Hajduku i da nikog ne zanima što se događa s kampanjom. Ovo je nažalost zadnja, sporedna stvar. Mi bismo trebali komentirati kampanju, a ispada da jako malo toga imamo za komentirati. Najčešće ovo što se priča u kampanji nikad nema tog epiloga kasnije".

Još je točno tjedan dana kampanje. Je li se do sad dogodilo nešto vrijedno za istaknuti?

Mate Mijić: "Mislim da se odnosi nisu promijenili što je zapravo najviše porazno. Milanović je bacio tu bombu na početku i poremetio odnose. Dao je zamašnjak lijevoj opciji sa sigurno nešto većom izlaznošću i elektrizirajući te birače. HDZ se okrenuo terenu i pokušaju da što više svojih privuku nazad stranci i motiviraju ih da izađu na izbore. Akteri koji su između u procjepu pokušavaju uhvatiti što uspijevaju, ali nema tu nekih novih ideja koje bi njih dovela u fokus javnosti. Kampanja ide na autopilotu, iako smo očekivali da će biti jako turbulentna".

Krešo Macan: "Točno si rekao, na autopilotu. Nema poruka koje će nužno rade i koje će preokrenuti nekog neodlučnog da glasaju za vas".

Gdje je Ivan Penava, gotovo nestao u kampanji?

Mate Mijić: "Malo je pao u drugi plan u odnosu na neke druge aktere iz Domovinskog pokreta što je i za očekivati jer je on njihov najprepoznatljiviji član, dok druge trebaju izgraditi u ovoj kampanji. Mario Radić je na prošlim izborima dobio tek 600-njak glasova, sad on mora povući. Stipo Mlinarić u 10. izbornoj jedinici, Vukovarac koji živi u Zagrebu, a kandidira se u Dalmaciji. I on mora dobiti ekstra vidljivost da bi pokupio te glasove. Ljudi obično vole vidjeti neku zavjeru, igru prijestolja, ali moguće da je to njihov dogovor".

'Čeka nas zaglušujuća halabuka'

Krešo Macan: "Hajmo reći da su mandati u Vukovaru prilično sigurni, a ovi drugi se moraju čupati. Guraju ih tamo gdje je izazovno, u desetoj izbornoj jedinici, četvrtoj, pa moraju gurati te ljude da povuku mandat viška".

Mate Mijić: "Ljudi uvijek očekuju neku borbu moći, scene, a to može biti, ali i ne mora".

Krešo Macan: "Jedina profesionalna kampanja je ova kod Domovinskog pokreta koja se radi strateški i smišljeno. Jer oni se moraju čupati na pojedinim mjestima, u 10. i 9. jedinici. Rade pametno da bi izvukli maksimum iz onoga što mogu".

Još je sedam dana kampanje. Što očekujete u samom finišu? Sad je ono pokupi sve što možeš, kako će to pokušati napraviti?

Mate Mijić: "Ne vidim neke velike promjene, mislim da je doista autopilot do izbora".

Čuvaju li neke adute za kraj?

Krešo Macan: "Nemamo sučeljavanja, pojačat će se reklame. Imat ćemo jednu zaglušujuću halabuku. U četvrtak su polijepili plakate pa su preko vikenda odmarali, ajme što smo bili dobri. Sad će odjednom te novce i sve što imaju nagruvati, ali ne možemo primiti toliko informacija. Bit će zaglušujuća buka tih reklama, ali će samo biti šum bez rezultata".

Mate Mijić: "Mislim da je nažalost prevladala ta fama da je oglašavanjem moguće postići sve, bez pravog političkog sadržaja i malo da puste krv jedni drugima, bez prave borbe. Mi vidimo sve te reklame i zašto bi se na temelju jedne odlučili glasati za nekoga, a ne na temelju neke druge. Te preferencije koje već imamo samo cementiraju. Bez njihova međusobnog koškanja tu nitko ne može dobiti neke ekstra glasove".