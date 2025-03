Pavasović Visković: 'Iznenađena je, bila je uredan sudac. Sustav je pravičan u odnosu na sve'

Jedna od najmasovnijih USKOK-ovih akcija dosad. Oko 60 osoba uhićeno je diljem zemlje. Među uhićenima su brojna poznata imena - od sutkinje zagrebačkog suda do bivšeg Vatrenog Josipa Šimića. O svemu smo razgovarali s odvjetnicima Ljubom Pavasović i Gordanom Preglej.

Odvjetnik Ljubo Pavasović brani optuženu sutkinju:

Vaša klijentica je ispitana, kako se branila?

Ona je ispitana prije nekih sat vremena, iz‫njeli smo opsežnu obranu. Opovrgla je inkriminacije i sada ćemo vidjeti što će nam donijeti sljedeći potezi Uskoka.

Koliko su teške optužbe za što se nju tereti?

Nju se tereti za primanje mita i trgovanje utjecajem. To je prilično ozbiljna optužnica, vidjet ćemo na kraju koliko će na kraju ostati. Dosta je toga za sada opisano, a kako će se istraga razvijati što će biti dokazano, a što neće to je nešto što ćemo saznati.

Je li se nju tereti da je baš nešto primila u obliku novca, nekakvih darova?

Razumijem vašu znatiželju, ali gurate me na vrlo sklizak teren, međutim hajdemo reći da onako izdaleka da će se nju teretiti da je primila određene darove. Ne mogu specificirati jer bih doista ušao u prostor koji je zabranjen.

Mi smo dosta razgovarali s DSV-om, ali oni kažu da za nju nikad dosad nije bilo nikakvih prijava. Što ona kaže je li ona iznenađena svim ovim?

Ona je po svemu sudeći bila jedan vrlo uredan sudac koji je bio zadovoljavajuće obavljao svoj posao. Naravno da je iznenađena međutim ne mogu komentirati kako se ona osjeća i kako doživljava te stvari jer je to ipak dio njene intime.

Dugogodišnji ste i jedan od najboljih odvjetnika, korupcija na sudu ne događa se baš toliko često. Prošle godine po podatcima DSV-a nije bio uhićen niti jedan sudac dok je ranijih godina znalo biti.

To nije stvar koja se dokazuje s tim je li netko uhićen ili nije. Bitna je percepcija svega toga koja je nažalost u javnosti takva kakva je. Realno stanje nije takvo. To su vrlo iznimni slučajevi i ja osobno stvarno mislim da je nivo korupcije u pravosuđu puno manji nego što to javnost doživljava.

Mislite li da takve stvari kao što je uhićenje jedne sutkinje ipak malo narušavaju povjerenje u pravosuđe?

To sasvim sigurno nije dobro, ali opet s druge strane pokazuje i da sustav funkcionira i prema ljudima u svojim redovima. Meni je tu teško govoriti jer sam tu u poziciji njenog branitelja, ali nadam se da ćemo dokazati njenu nevinost, ali s druge strane jasno je da je sustav ipak na neki način pokazao da je pravičan u odnosu na sve.

Razgovarali smo i s odvjetnikom koji je većinom uključen u obrane kod USKOK-ovih uhićenja Gordanom Preglejem.

Vaš klijent još nije pozvan na ispitivanje?

Pozvan je na ispitivanje i očekuje se da će se ono održati za 10 do 15 minuta.

Jeste li ga vidjeli kakvu će on obranu iznositi? Za što ga se tereti?

Ono što ja mogu reći je prema onome što sam vidio iz naloga za pretragu doma. njega se tereti za davanje mita, ali detaljnije od toga ne mogu ništa reći. nisam ga još ni vidio.

Možete li reći nešto o iznosu?

Ne mogu ništa reći.

Hoće li on iznositi obranu ili će se braniti šutnjom?

Moram ga vidjeti, prije svega trebalo bi s klijentom porazgovarati o tome onda ćemo donijet‭i odluku o tome što ćemo i kako.

Ovdje se radi o dvije odvojene istrage jedna se tiče korupcije na sudu, a druga se tiče gospodarskog kriminaliteta. Vi ste za obje?

Ne, ja sam za sada samo na jednoj, a vidjet ćemo jer druga istraga nije direktno vezana uz tu priču. Ovo bi bio krak ove veće istrage koja se naslonila na ovu. Kada i ako budem imao klijenta iz te druge priče onda ćemo i o tome drugome moći razgovarati.

Obuhvaćeno je 60 osoba, nije baš mala brojka.

To je jako puno. Mehanizam s kojim raspolaže USKOK ljudi imaju percepciju da se radi o jednoj ogromnoj organizaciji koja ima nekoliko stotina ljudi koji brinu o tome, naravno da je policija tu odradila lavovski dio posla. Međutim ljudi u USKOK-u koji su zaista malobrojni i u uvjetima u kojima rade 60 ljudi obuhvatiti jednom takvom pričom strašno težak posao.