I dalje traju jake vrućine, a u čitavoj je Hrvatskoj i danas upaljen crveni meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura. No ne obaraju se samo temperaturni rekordi - oboreni su i oni u potrošnji električne energije. Danas se očekuje 3.7% veća potrošnja struje u odnosu na jučer.

Posljedica je to pojačanog korištenja klimatizacijskih i rashladnih uređaja, a da Zagrepčani slušaju savjete i hlade se, može se zaključiti i po polupraznim ulicama. Doznali smo posljednje informacije o intervencijama iz zagrebačke Hitne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nešto je povećani broj. Mi stalno pratimo, u ovim vrućim danima je do nekih 10 posto povećan broj intervencija koje povezujemo sa stanjem pacijenta, odnosno s vremenskim prilikama, vrućinama. Danas isto tako, što je razumljivo s obzirom na vrući dan, imamo povećan broj. Imamo na javnim mjestima najviše i to su uglavnom starije osobe koje se ne bi trebale kretati, pa im pozlije. Srećom, netko se uvijek nađe pa ih posjedne u hlad dok ne dođu naše ekipe. Naravno imamo mlađih, mladih i zdravih osoba koje se nađu u gužvi, pa stoje, pa imaju problem s regulacijom tlaka, pa dođe do stanja kolabiranja. Sruše se, izgube svijest, ali vrlo brzo dođu k sebi", rekao je Jozo Brkić, liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Na pitanje kako popraviti stanje u kući ako se osoba ne osjeća dobro, Brkić kaže: "Ako su vani, najbolje je potražiti hlad, vodu, ući u nekakav dućan, klimatiziranu trgovinu, sjesti i eventualno ako se stanje ne popravi kroz neko vrijeme pozvati hitnu. Oni kod kuće će si najbolje pomoći pametnim korištenjem klimatizacijskog uređaja ako ga imaju, a oni koji ga nemaju po noći rashladiti, zatvoriti, piti tekućinu i svoje lijekove redovito te se ne izlagati vrućini."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa