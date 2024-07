Na farmi u Vladislavcima temperatura je danas bila 36 Celzijeva. Dašak svježine nozdrvama upijaju konji, a teško dišu i krave koje su vrlo osjetljive na visoke temperature koje im izazivaju toplinski stres. Vruće je naravno i ljudima koji ovdje rade, no prioritet je kažu brinuti o životinjama''Kad ej ovako od kojih žive.

„Nama je još nekako OK, za razliku nego njima, mi uspijemo se čak i skloniti, maknuti od tih vrućina pod klimatizirano“, kaže Dorijan Kruljac iz Vladislavaca. Kravama prostor u staji nastoje rashladiti osvježivačima s vodom i ventilatorima.

"Oni cirkuliraju zrak da ih malo rashlade i stavili smo ove mlaznice koje ih orošavaju hladnom vodom.“ kaže Ivica Kruljac iz Vladislavaca. Zbog visokih temperatura krave su nervozne i nemirne, manje jedu i manje daju mlijeka.

"Već temperature od 26-27 stupnjeva na njih utječu tako da smanjuju proizvodnju mlijeka za 10 posto, a temperature od 33 stupnja i nadalje čak za 25 posto.“ kaže Marija Kruljac iz Vladislavaca. Dugotrajna izloženost ekstremnim temperaturama za krave može biti i kobna pa je važno osigurati im dovoljno svježe vode i kvalitetne hrane.

„S obzirom na to da ona konzumira manje, njoj nedostaje energije, moramo davati takav obrok koji će dati veću količinu lako probavljive energije.“ kaže Marcela Šperanda, profesorica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Obitelj Kruljac proizvodnjom i preradom mlijeka bavi se godinama i pazi na sve detalje tog posla, no ekstremno visoke temperature ih brinu. „Kada temperature kao ovih dana idu do 37-38 stupnjeva, ovo je za životinje doslovno pogubno,“, kaže Ivica Kruljac. Osjete to i krave pa se na otvorenom zadržavaju samo tijekom večeri i noći. „Navečer oko 6 -7 sati su otvorena vrata, imaju ispust i budu tijekom noći – ujutro već one same lagano ulaze unutra“, kaže Marija Kruljac.

Na farmi tijek proizvodnje i zdravstveno stanje krava prati i robot koji ih muze. A iako je robot i njemu treba osigurati uvjete da bi radio normalno. „Robot je kontra od krava, on više voli visoke temperature, ali on je osjetljiv na niske temperature“, kaže Ivica Kruljac. Ovi ljudi navikli su vrijedno i mnogo raditi pa funkcioniraju po svim temperaturama - i zimi i ljeti. Ipak, kao i njihove krave, moći će odahnuti tek kad se živa u termometru vrati u normalu.