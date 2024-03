Hrvatska Kostajnica obranjena je od poplava. U 24 sata, vodostaj Une porastao je čak dva i pol metra. Proglašene su izvanredne mjere, a prvi put korišten je novi sustav obrane - montažne barijere zahvaljujući kojima su spašene kuće. Uživo se s terena javio reporter Boris Mišević koji je razgovarao sa Zoranom Đurokovićem, generalnim direktorom Hrvatskih voda.

"Stanje je dobro jer ne pada kiša, vodostaj stagnira, sutra i Una trebala početi opadati", rekao je naš reporter.

Uvijek je bio problem da se montažne barijere ne mogu napraviti. Našli ste rješenje i pomirili konzervatore i Grad…

"Možemo reći da je vodni val provjerio sustav, da možemo imati puno povjerenje. No, trebale su dvije, tri godine radova prije svega na stabilizaciji temeljnog tla. U šetnici po kojoj šetamo se nalazi armirano-betonska ploča debljine 70 cm, na nju je napravljen armirano-betonski zid, a prethodno je napravljena stabilizacija temeljnog tla do dubine od osam metara kako bi na sve to mogli osloniti stupove i montažno-demontažnu konstrukciju"

Danas dan D, nije propustila voda. Oborinske vode ispumpavate i vraćate u Unu. Koji gradovi bi još mogli dobiti ovaj sustav?

"Prije svega, ovaj test pokazuje da smo ispravno postupili, da je sustav dobro projektiran, da ga treba primjenjivati u Hrvatskoj. On je izgrađen uz potporu europskih sredstava. Započeli smo radove u Županji na 110 metara isto tako nadogradnje montažno-demontažnih pregrada u slučaju potrebe. Praktično isti način slaganja, u Obrovcu smo imali poplave, zid je prenizak i razmišljamo o projektnom rješenju da na dio armiranobetonskog zida nadogradimo ovim elementima. Također, u Karlovcu ćemo dio izlaza prema rijeci Kupi zatvarati ovim sistemom. Za ovaj sustav trebaju dva dana, treba razmišljati urbanistički i građevinski, ali i da je funkcionalno. Negdje nemate puno vremena, nemate dva dana. Ako nemate vremena, sigurnije je rješenje armirano-betonski zid ili nasip da ne dođete u neke druge probleme."

