Danki i Slavku kuća je oštećena u potresu: 'Mislili smo da će se cijela srušiti'

Jak potres uznemirio je sinoć stanovnike šireg zadarskog područja, ali i one sa sjeverne strane Velebita. Zbog silovite trešnje koja je trajala 10-ak sekundi, mnogi su u strahu izišli na ulice. Štete se još uvijek prijavljuju, a ima i ozlijeđenih. Sinoć u 18.43 zatresla se i Dalmacija i Lika.

Snimka nadzorne kamere pokazuje Vjeku iz Vinjerca koji bježi u kuću iz radionice na koju su pala dva kamena sa zida stare kuće i probila krov radionice u kojoj je radio. Izbjegao ih je pukom srećom, ali je natukao koljena i ruke i udario se u glavu.

"Odjedanput ka da je neko uzeja bat i tuče ispod mene, sve vibrira. I onda san se okrenija, pala je ova lampa i onda me malo već strah uvatija. Vidija san da ne prestaje. Okrenija san se i počeja san bježat. Krajem oka sam vidija da je pao prvi kamen koji je probija krov i onda još kad sam pobiga vanka kroz vrata san zapeja i pa doli na pod i dobro se izudara", kaže Vjeko Parić iz Vinjerca sretan jer mu kamenja nisu pala na glavu.

Potres s epicentrom na Velebitu, svega 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice, ostavio je oštećenja i u Slivnici, Posedarju i Pagu, a magnituda potresa iznosila je 4.8 prema Richteru, što se smatra jakim potresom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je toliko grunulo, to je toliko buknulo da smo mi mislili da će se cijela kuća srušiti. To je škripilo, mi nismo znali šta se dešava, dali krov, da li stakla, ne znamo što", kaže još u šoku Danka Bolić iz Posedarja.

U Posedarju je bračni par Bolić proživljavao dramu jer je njihova kuća jedna od kuća na klizištu koje su prethodno već oštećene, a u očekivanju izgradnje potpornog zida, potres ih je pogurao još bliže prema moru. Na većini zidova vidljive su pukotine.

"Počelo je padati slike i vaze, mi smo brzo izletili van. Oštećenja su dosta velika. Smatram da je i statika otišla", smatra Dankin suprug Slavko i priznaje da ne zna kako bi se uopće mogla sanirati oštećenja jer će klizište i dalje "raditi", a svaki novi potres će samo produbiti pukotine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Posedarju je na sličan način oštećeno više kuća.

"Imamo prijave od ljudi pojedinačno, jutros su krenuli. Većinom se tu radi o nekim dimnjacima i napuknućima zgrada", kaže Ante Klanac, načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Posedarje. U Slivnici, gdje je i igralište u zaseoku Bokulja popucalo od kratke, ali intenzivne trešnje, na Crkvi svetih Kuzme i Damjana napuknuća zidova vide se i s unutrašnje i s vanjske strane.

"Vidjeli smo najprije odlomke bijele farbe sa stropa, a onda smo vidjeli nove pukotine po sredini crkve. Pogotovo se vidi gdje su ove stare grede drvene da se tu dogodilo pomicanje", pokazuje oštećenja vjeroučitelj Denis Žunić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stradala i crkva u Selinama načeta već u potresu od 4.5 po Richteru iz studenog 2020. godine, a načelnik Starigrada Paklenice Marin Čavić (HDZ) pojašnjava: "Također su evidentirane pukotine, sad su se pojavile i nove, pa ćemo to kroz naredne dane vidjeti, analizirati o čemu se radi".

U Pagu, gdje je dan ranije bio epicentar potresa od 3.0, zvonik na preslicu Kneževa dvora se nakrivio pa su pripadnici zadarske stanice HGSS-a zbog sigurnosti danas skinuli zvono teško 200 kilograma.

"Ravnateljstvo Civilne zaštite je isto tako krenulo na teren. Cijelo jutro smo u kontaktu i nadamo se da će štete biti minimalne i ono što je najbitnije, nema ljudskih žrtava", poručuje Šime Vicković, prvi čovjek Stožera Civilne zaštite Zadarske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi se nadaju da je najgore prošlo, ali strah je još uvijek prisutan jer su od sinoć stanovnici zadarskog područja osjetili još šest blažih potresa. Zadnji se dogodio danas nešto prije podneva.