Kriminalci imaju novu paklenu zamku: Traje samo tri sekunde, a šteta je ogromna

Roditelji, pazite na novu zamku! Nakon poruka kojima su vas prevaranti pokušali namamiti i opljačkati šaljući mamama i tatama lažne poruke njihovih sinova i kćeri, kriminalci su prešli u novu fazu i kloniraju glasove.

Kao u filmovima - par poziva na prave brojeve i već imamo recept za kloniranje glasa. Prvo je potrebno snimanje govora pola minuta, a zatim napišemo riječi koje snimljenoj osobi želimo "staviti u usta".

Riječ je o aplikaciji dostupnoj svima, za svega par eura. Već za 50 eura dostupne su verzije koje bi glas klonirale još puno realnije. "Čovjek nema vremena sada to istraživati, slušati nekakve vijesti, nego uzima stvari zdravo za gotovo. To je ovaj rekao, to je njegov glas, čuo sam ga. U biti ne razmišljamo o tome radi li se o nekakvoj prijevari. Mi smo ljudi, mi želimo vjerovati - to je tako kako nam netko servira", objašnjava stručnjak za kibernetičku sigurnost Tomislav Vazdar.

Razvija se inteligencija mnogo dalje od teksta i zvuka - tako je kriminalcima sada dovoljna snimka vašeg glasa od samo tri sekunde, a onda njime traže novac od vaših bližnjih. Takve, ali i tekstualne poruke lažne djece koje od mama i tata traže novac, primili su ovog ljeta mnogi u Hrvatskoj. No ide se i dalje. Klonira se i izgled. "Jedan od popularnijih primjera unazad par mjeseci je kada je čovjek na Zoom pozivu sjeo sa svojim kolegama iz firme, s njima se nešto dogovorio. Posljedica je bila 25 milijuna izgubljenih dolara koje je uplatio na krivi račun zato što su svi osim njega na tom sastanku bili kreirani uz pomoć umjetne inteligencije", objašnjava istraživač umjetne inteligencije Aco Momčilović.

Trend prijevara umjetnom inteligencijom preslikava se i na Hrvatsku - i to ne samo na individualne korisnike. Ljudi bi se iznenadili kad bi znali koliko je velik broj hakerskih i kibernetičkih napada dnevno napravljen nad hrvatskim tvrtkama i institucijama, ali ipak ih se uspije spriječiti pa ne izbiju u javnost", kaže Dragan Petric, izvršni urednik Bug.hr-a. Koliko god brzo uče, robotima još nije uspjelo lažnom porukom razviti emociju. "Emotivni ton te poruke ne mora biti potpuno usklađen. Još uvijek imamo malu odgodu u odgovoru. Koliko god da su dobri, trebat će 400 do 500 milisekundi da na to odgovore", pojašnjava Momčilović.

Umjetna inteligencija napreduje mnogo brže od hrvatskih zakona. "Kaznenim zakonom su određene kazne vezane uz prijevare i računalne prijevare te korištenje umjetne inteligencije nije okolnost koja bi utjecala na visinu zapriječene kazne", rekli su iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Zato svaki pokušaj digitalne prijevare treba odmah prijaviti i ne nasjedati na takve poruke.

