Dvije tisuće eura povišica je kakva bi dobrodošla svima, ali malo tko ju je dobio osim političara. Političari se pravdaju da je to antikorupcijska mjera, a da im plaća nije rasla 10 godina.

O ovoj temi razgovarali smo sa sindikalistom Krešimirom Severom.

Podržali ste veće plaće dužnosnika i poprilično iznenadili sve - zašto?

"Kad smo govorili o tome nisam podržao sam iznos, nego samo činjenicu da te plaće doista trebaju rasti. Prije desetak godina njihova osnovica za plaće bila je ista kao i ona državnih službenika. U međuvremenu, zbog raznih populističkih razloga, njihove plaće su zaustavljene ove druge plaće su rasle. Ali plaće ne bi trebale rasti na ovaj način i ovako, ali ne na ovaj način i ne ovako. Možda je bilo doista vrijeme da se to napravi, ali ne ovako kako je rađeno. Čini mi se da je to napravljeno prenaglo u jednom skoku koji je preveliki. Ako je već bilo vrijeme, s obzirom na to da je toliko dugo vremena trajalo da su te plaće mirovale. Sad je trebalo uzeti jednako tako jedno razumno razdoblje u kojemu bi te plaće i lagano rasle da dosegnu nekakvu razinu koja je primjerena."

Je li idući vaš korak možda politički angažman?

"Ne."

Gledano u neto iznosu, plaća premijera Plenkovića do sada je bila gotovo dva i pol puta veća od prosječne plaće u zemlji. Od kolovoza, bit će četiri puta veće - je li to primjereno i kakva se poruka time šalje?

"Upravo u tome i jest problem. Dakle, da su plaće većine građana dostojne za dostojno življenje, vjerojatno nikome to ne bi upadalo u oči. Ali, s druge strane, ono što se događa je da nam je medijalna plaća 1122 eura neto i negdje oko 870.000 građana prima plaću između te medijalne 1122 eura i one minimalne od nekih 677 eura neto. Dakle, 870.000 ljudi je u tom rasponu izuzetno niskih primanja. Međutim, čak i ako pogledamo prosječnu plaću od 1324 neto i to je u odnosu na ove plaće doista malo."

Hvalimo se da smo zemlja znanja - a povišica dužnosnicima je veća od jedne prosječne plaće učiteljima..

"I to je problem. Ovi ljudi imaju samo jednu primjedbu koja je sasvim na mjestu. Očekujemo od ovih ljudi da nam urede sustav tako da možemo dostojno živjeti, sebi su to uredili ekspresno nama zapravo nisu. Nesnošljiva sadašnjica u Hrvatskoj je da kad radnici, bez obzira tko su, vatrogasci, učitelji, liječnici, službenici traže nešto za sebe to traje predugo vremena, traje mjesecima, pa i godinama. Neke nepravde se godinama uopće nisu ispravile. I kad te ljudi vide da se njima stvari ne rješavaju dugi niz godina, a da ovdje praktički politika jednim potezom to riješi od danas do sutra naravno da su nezadovoljni. Rekao bih čak s pravom kad bi politika jednako ekspresno rješavala i te probleme, onda bi sasvim sigurno bili i drukčiji stavovi građana. Ovako treba razumjeti da građani tako reagiraju."

Kolike bi plaće građani trebali imati da bezbrižno žive u Hrvatskoj?

"S obzirom na cijene, GfK je prije nekih mjesec dana objavio podatke u kojima kaže da je u zadnjih godinu dana hrana poskupjela negdje oko 29 posto. Nama najveći dio troška u kućanstvu mjesečno upravo na hranu. Jasno je da bi te plaće u Hrvatskoj za nekakvo dostojno življenje trebale doista biti dvostruko veće. Nekakva primjerena plaća za život u Hrvatskoj trebala bi iznositi barem 2500 eura. To su plaće koje su primjerene za život."

Mogu li se one kod nas realizirati?

"U nekakvom razdoblju bi trebale. Međutim, tu treba puno toga i napraviti. Treba pomaknuti cijelo gospodarstvo naprijed. Nama nedostaje kvalitetnih stručnjaka. Nama nedostaje tehnološkog napretka sve ono što ove zemlje imaju, ali nam jednako tako nedostaje društvenog dogovora oko toga što zapravo želimo. Prečesto se događa ne po onoj da sit gladnom ne vjeruje, nego u ovom slučaju obratno gladan sitom ne vjeruje. Ovaj sit, samo se još više zasitio. Ovdje na drugoj strani ljudi i dalje ostaju gladni i s pravom su nezadovoljni. Politika je išla potezom koji se redovito i radi odmah poslije izbora radiš najnepopularniji poteze. Ovaj potez je trebao biti smisleniji, trebao je biti sporiji i puno više objašnjen. Trebalo je to nekako raditi s više osjetljivosti, a ne s toliko, ne osjećaja za hrvatsku stvarnost."

Nova runda pregovora o plaćama zaposlenima u državnoj i javnoj službi ide u rujnu, što očekujete?

"Ovo je svakako vjetar u leđa svima onima koji će na jesen pregovarati za osnovicu, plaće za državne i javne službe. Bez obzira na poruku ministra Primorca koji je vrlo jasno rekao da državni proračun ima problema koje bi trebalo nadomjestiti iz unutarnjih ušteda. Čini mi se da je to u jednom dijelu i ciljano pušteno upravo pred ove pregovore, ali da je Vlada ovim naglim skokom svojih plaća dala doista vjetar u leđa, snažno pogonsko gorivo sindikatima za pregovore. Sindikati sada mogu puno aktivnije pregovarati i čak u nekoj mjeri ne brinuti ima li toliko sredstava u proračunu i ne trebaju ih brinuti brojke na jednoj strani 270 ljudi, a na drugoj strani 260.000 ljudi. Svaki od tih 260.000 ljudi ima pravo na dostojanstvo."