Krešimir Macan za RTL Danas otkrio dva imena koja mogu svrgnuti Tomaševića s trona

RTL-ov izborni analitičar Krešimir Macan gostovao je u RTL-u Danas.

Je li realna opcija da nakon lokalnih izbora idemo na prijevremene parlamentarne izbore?

"Pa nikad ne reci nikad. Puno će ovisiti o rezultatima lokalnih izbora, ali činjenica je da HDZ-u i sad treba jak koalicijski partner, barem osam mandata. Ako se uzmu manjine, rezultat je negdje oko 60, 61. Dakle, fali im osam. Imaju partnera u Saboru, ali ga nemaju na biralištima. Nema ga u anketama jer je Domovinski pokret pao na 1,5, dva posto."

Činjenica je da je HDZ-ov koalicijski potencijal slab ili nikakav - što bi se onda moglo dogoditi?

"Mogli bi ih izgubiti, a HDZ obično ne ide na izbore koji će izgubiti. Dakle, me bi ih trebalo isprovocirati. Jednom su ih isprovocirali pa znamo kako je bilo."

Kakvo preslagivanje mogu donijeti lokalni izbori, vidimo da ministar Erlić napušta Vladu zbog toga, aktivirao se i MOST-ov Grmoja, moguće i Selak Raspudić?

"Moguće je puno. Prvo rekao bih da svi kasne. Dakle, izbori su 18. svibnja, a mi imamo danas imenovanje kandidata. To je zbilja jako kasno i to je pokazatelj da su kadrovski jako svi loše. Spomenuto je par županija gdje HDZ nema kandidata, uopće nema imena sad i da se špekulira osim postojećih župana koji, recimo poput Dobroslavića ima već godina, tako da je pitanje hoće li ići ponovno. On bi završio mandat s 80, što je jako puno, ali može ili će onda doći neki mlađi izazivač."

Lokalni izbori mogu izazvati domino efekt i isprovocirati parlamentarni?

"Već se osjeća taj neki crveni val još od predsjedničkih izbora. I ako se bude dogodilo da HDZ loše prođe u par županija, onda bi Možemo i SDP, koji sad nastupaju već negdje zajedno, imali interes tražiti prijevremene izbore."

Vaša je agencija napravila istraživanje za grad Zagreb, MOŽEMO! i Tomašević najbolje stoje ali iznenađenje je drugo mjesto i Marija Selak Raspudić?

"Ono što nismo objavili je da 50 posto ljudi smatra da Grad ne ide u dobrom smjeru. Dakle, činjenica je da postoji nezadovoljstvo aktualnom vlasti i otud taj interes da se pojavi neko novo lice, novi izazivač. Tu su samo dva imena, realno u igri, Marija Selak Raspudić, koja nije odlučila hoće li ići i Ivica Lovrić koji odskače kao jedini mogući izazivač Tomaševiću."

Kakva bi bile njihove šanse u drugom krugu u odnosu na postojećeg gradonačelnika?

"To nismo provjeravali, jer ovo je tek bilo skeniranje da bi uopće tko može ići. U ovom trenutku se čini da se Tomaševića može pobijediti. Prije ove ankete se mislilo da je nepobjediv, da je favorit. To smo rekli par puta u emisiji. Sad se pokazalo da ga možda prva Marija Selak Raspudić može dovesti u neizvjesnu situaciju. Onda ovisi što može napraviti Lovrić ako ona ne ide."

U utorak je inauguracija novog starog predsjednika Milanovića, što od njega možemo očekivati baš u kontekstu lokalnih izbora?

"Ja mislim da je pogreška što se povukao jer postoje ipak izgleda neki razgovori, neslužbeno oko veleposlanika. Nisu slučajno informacije da se liste formiraju. Dakle, nešto se što se događa. Me može se igrati sa sudbinama ljudi."

Dok se čeka inauguracija i govor koji bi mogao naslutiti što nas očekuje u drugom mandatu, čime bi Milanović u ovoj drugoj rundi na Pantovčaku mogao iznenaditi

"Kratak pomirljiv i kao u izbornoj noći. Pametan je."

A hoće li se držati toga što bude rekao u govoru tijekom mandata.

"Hoće, hoće."

Hoće li biti manje prisutan?

"Ne znam, to je sad kibi-dabi. To sad ne možemo znati, ali on će i dalje biti šef opozicije, šef oporbe. Nemojte misliti da on neće biti najvažnija osoba u hrvatskoj politici, s druge strane."