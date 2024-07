U Zagrebu kreće sezona velikih prometnih radova koji će potrajati do kraja kolovoza. Zatvaraju se dijelovi važnih gradskih ulica Ozaljske i Ilice zbog zamjene vodovodnih cijevi. Neke od njih datiraju čak iz 19. stoljeća. Gradske vlasti apeliraju na sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju i poštuju zabrane. Mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Reporter RTL- a Danas Boris Mišević razgovarao je s Markom Velzekom zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li biti veći problemi u Ilici, od Selske do do Črnomerca ili u Ozaljskoj od placa pa do Nehajske?

Očekujemo daleko veće probleme na Ilici jer je daleko opterećenija i bit će uspostavljena regulacija prometa. Već od subote kreću radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče Ozaljske, znamo da će stanari doći do svojih kuća i stanova ali ćete prugom morati nekako ispod pruge ići da bi priključke te vode doveli do kuća. Hoće li biti problema? Dokad traju radovi na Ozaljskoj?

Radovi na Ozaljskoj su krenuli 1. srpnja. Očekivani završetak je 31. kolovoza. Naravno, nastojat ćemo da to bude i prije. Sama tehnologija gradnje je da se prvo grade vodovodne cijevi, a već smo malo ubrzali priču jer smo betonska okna doveli na gradilišta. Znači, da se na mjestu neće betonirati okno, nego će se spuštati gotovo okno da se sve ubrza. Nakon što se položi cjevovod, radi se njegovo ispiranje. Zatim slijedi ispitivanje na kvalitetu kakvoću vode, pa se to šalje se na Zavod za javno zdravstvo.Oni daju svoju analizu ispitivanja. Ako je voda tehnički ispravna, kreće se s priključcima. Ozaljska ima četrdesetak priključaka od Krapinske do Nehajske. Nakon toga se rade priključci, a oni se rade ispod pruge, a i sadašnji priključci se nalaze ispod pruge, kao i svi drugi. Očekuju se problemi, ali ništa drastično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa