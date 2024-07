Zatvoreni su i mostovi, potreban je poseban QR kod za prolaz u centar koji ima i bivša predsjednica Republike, sada članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Kolinda Grabar-Kitarović ekskluzivno se javila za RTL.

Gospođa Grabar-Kitarović. Hvala vam puno što govorite za RTL. Kakav je vaš dojam oko sigurnosti u Francuskoj uoči sutrašnjeg otvorenja Igara? Kako danas izgledaju ulice Pariza?

"Ono što smo se vozili od hotela do mjesta na kojem se održavala sjednica Međunarodnog olimpijskog odbora prilično su bile prazne ulice iz razloga sigurnosti. Sigurnost je na vrlo visokoj razini. Mi smo u ponedjeljak čekali tri-četiri sata, dok su pretresali sve naše sobe u hotelu i kad su nas u konačnici pustili nekih desetak minuta prije nego što sam trebala otići, obući se nabrzinu u sobi, još su visili svi kablovi sa stropova i slično. Dakle, jako detaljno se sve pregledava.

Vidjeli ste se i s francuskim predsjednikom Macronom, o čemu ste razgovarali?

"Prijateljski, predsjednik Macron i ja smo dugogodišnji prijatelji, kolege, naravno, bili i uvijek, kad se vidimo, vrlo srdačno razgovaramo uglavnom o neobaveznimm temama iz života i sporta. Razgovarali smo o tome da se nadamo da ćemo zajedno negdje na tribinama bodriti svoje sportaše."

Hoćete li gledati hrvatske sportaše? Što nećete propustiti?

"Naravno da ću gledati, nastojat ću otići doista na sva natjecanja. Naravno, to će biti nemoguće, pogotovo prije polufinala i finala. Ali otići ću ovih dana i do Olimpijskog sela vidjeti cijeli naš olimpijski tim i bodriti ih s tribina. Kao što sam rekla, kad god to bude moguće."

Ove Olimpijske igre specifične su po tome što se odvijaju oko i u Seini, da imate priliku, biste li se i vi, poput pariške gradonačelnice okupali u rijeci?

"Pa bi, samo ne znam kako bi to završilo s obzirom da kad guglate moje ime dobijete milijun fotografija u kupaćem kostimu, od kojih nijedna nije moja. Dakle, mislim da bih u ronilačkom odijelu iz nekih drugih razloga, ne zbog toga što Seina nije sigurna."

Već smo se sad dotaknuli politike. Tko bi po vama bio najbolji kandidat HDZ-a za predsjednika?

"Kao što sam rekla, u politiku se ne miješam."