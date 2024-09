Klimatolog o najtoplijem ljetu ikada otkad je mjerenja: 'Ima i dobra vijest, stiže nam La Nina'

Oluja praćena grmljavinom sinoć je pogodila Dalmaciju. Udari vjetra dosezali su gotovo 80 kilometara na sat. Pješčana oluja pogodila je Gornje Sitno kraj Splita dok se temperatura u Šibeniku sinoć spustila s 30 na 17 stupnjeva. U Rijeci danas - druga priča. Iako nešto svježije i dalje se uživa u moru na 26 stupnjeva.

"Nešto preko 30 stupnjeva je bilo skoro 30 dana i to je teško za izdržati starijim ljudima, ali tješi me to što sam pročitao da je ovo bilo odlično ljeto da će iduća biti još toplija", rekao je Goran Musić iz Rijeke.

"More je uvijek isto samo što je ove godine malo toplije i ovo ljeto je malo toplije, ali sve u svemu bolje da je toplije nego hladnije", smatra Marko Popović iz Bosne i Hercegovine.

No, sjeverna hemisfera izlazi iz najtoplijeg ljeta od početka mjerenja temperatura tvrdi Služba Europske unije za klimatske promjene. Globalno zagrijavanje nastavlja se intenzivirati.

"Dobra je vijest što je za kraj ove godine i sljedeću prognozirana La Ninja što znači da će temperature biti malo niže. Još uvijek ćemo imati trend porasta, ali će međugodišnja promjena malo sniziti temperature", kaže klimatolog Mirko Orlić.

Zadnji put kad je na moru temperatura pala ispod 20 stupnjeva bilo je sredinom lipnja. Dok se na kopnu zadnja tri mjeseca nije spavalo. Zabilježeno je čak 30 toplotnih noći u Zagrebu zbog čega se klime nisu gasile.

Rekord po potrošnji struje ovog je ljeta pao 43 dana ranije nego lani. U srpnju ove godine potrošeno je gotovo 8 i pol posto više struje nego lani. U kolovozu još i više. Čak 10 posto više.

Posljedice klimatskih promjena osjećaju se diljem zemlje. Zbog suše u Slavoniji presušeno je korito rijeke Orljave u Požegi.

Poljoprivrednici su zabrinuti zbog promjena.

"Fale nam minusi, a opet minusi ako su veliki i to nije dobro u kasno proljeće nam sve smrzava i to je jako teško i velike su štete na voćnjacima i trajnim nasadima", ističe Marija Kranjčević, vlasnica OPG-a.

"Tako da i ova godina je nama teška ne malo nego dosta. Bez obzira na koji mjesec sijete u proljeću ako nemate dovoljno vlage u zemlji neće ni jedno sjeme niknuti. Teško nam je, ali borimo se", napominje Zvjezdana Kalić, vlasnica OPG-a.

Prognoza poljoprivrednicima u narednim tjednima ipak je naklonjena.

"Idućeg tjedan idemo u prosjek. Tu smo negdje oko prosječnih rujanskih temperatura i jedino što očekujemo bit će više kiše nego što je uobičajeno", izjavio je Dorian Ribarić, meteorolog RTL-a.

No, ekstremni događaji povezani s temperaturom kojima smo svjedočili ovog ljeta samo će postati intenzivniji - upozoravaju klimatolozi.

"Ima i dobra vijest da nećemo u potpunosti ostati bez oborina. Ima područja koja će prijeći u sušna područja, a to je teško spašavati. U Hrvatskoj će biti oborina, ali izgleda u jednom djelu godine, znači zimskom i jednom djelu Hrvatske znači sjevernom. Mi bismo se polako morali prilagođavati tom sustavu", napomenuo je klimatolog Orlić.

No, to je samo jedna od nužnih prilagodbi - sve ekstremnijim klimatskim promjenama.