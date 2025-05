Kardinal Puljić za RTL Danas otkrio što je poručio papi i hoće li Stepinac biti proglašen svetim

U Vatikanu je naš reporter Mario Jurič koji je ekskluzivno razgovarao s kardinalom Vinkom Puljićem. Kardinal je privukao posebnu pažnju javnosti kada se pojavio u loži s novoizabranim papom Lavom XIV. Njegov široki osmijeh na balkonu bazilike svetog Petra postao je hit i na društvenim mrežama gdje video s opisom "Iza svakog uspjeha stoji prijatelj koji navija glasnije od svih drugih" ima milijunske preglede. Kardinal je sada svoje iskustvo ekskluzivno ispričao za RTL Danas.

Uzoriti kardinale, kako to da se vi našli u loži s papom Lavom XIV?

Pa, po protokolu, u ložu ulazi biskup kardinal, prezbiter kardinal i protođakon. Budući da sam ja od prezbitera s najdužim stažem izbornog kardinala, onda su mene odredili da ja idem. Ha, bio sam sao ponosan i sretan.

Postali ste svjetska zvijezda.

Dobro, ljudi su to tako označili, pa tako je bilo raznih komentara. Međutim, ja sam bio sretan što smo prvo izabrali papu, što smo tako doživjeli radost naroda, da ga je svatko odmah prihvatio i s poštovanjem pljeskao.

Vaši prvi dojmovi, kako vam se čini i kakav je mogao biti papa, što možemo očekivati?

Ovo će biti sigurno jedna nova faza papinstva, gdje taj čovjek ima jedno veliko iskustvo upravljanja i onda će on to prenijeti, a ipak ima iskustvo i pastorala i redovnik je, tako da će on unijeti od svih tih elementa koje u sebi nosi u svoje papinsko vođenje, posebno jer je on kao redovnik, augustijanac i istog duha. Kako kaže Sveti Augustin, s vama sam kršćanin, a za vas sam biskup.

Papa Franjo dao je status Međugorju nihil obstat, no ono što svi Hrvati željno iščekuju je proglašenje Stepinca svetim. Može li se to očekivati sada od ovog pape?

Može, može, polako treba sačekati, malo dok se stabilizira situacija, dok Sveti Otac uđe u situaciju, ja vjerujem da će to ići svojim tokom.

Mislite za vrijeme njegovog pontifikata da bi to mogli dočekati?

Pa normalno.

Jeste li ga pozvali možda u Bosnu i Hercegovinu?

Nisam, nisam, nemam ja duše da budem tako sebičan da ga samo za BiH zovem.

Što ste mu poručili, vaše prve riječi?

Pa bilo je, moje čestitke i pozdrav i molit da blagoslovi i mene i moju zemlju.

Mnogi su komentirali da je izbor novog pape povezan i s politikom koji provode sada Sjedinjene Američke Države. Je li ovo svojevrsna i politička poruka?

Nema to nikakve veze s politikom, često puta previše se nateže stvari. Ovo je skroz direktno izbor kardinala po njihovom nadahnuću koga izabrati.

Bili ste danas i na sastanku s njim. Koji su njegovi ključni zadaci, njegovi prvi koraci?

On je upravo na tom sastanku rekao na što ćemo posebno staviti naglasak na formaciji svećenika, formacija biskupa, formacija redovništva i formacija odgojitelja.

Zašto smo prvi dim čekali malo duže nego što je bilo?

Zato što je samo to zasjedanje imalo duži period. Prvo naše zakletve, onda dug govor kardinala Cantalamessa koji je održao razmatranje. Tako da, ide procedura, nije to tako jednostavno.

Hoće li mu biti jednostavno? Znamo za probleme s kurijom, s vatikanskim financijama. Što mislite?

Kako će biti jednostavno u ovim složenim vremenima? Ne samo njemu u Vatikanu, nego u cijelom svijetu Crkva ima svoju složenu, zadaću živjeti u uzburkanom vremenu.

