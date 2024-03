Indija je bila jedna od destinacija na putu oko svijeta španjolskog blogerskog para. Ali idilične prizore s putovanja zamijenila je potresna objava o brutalnom napadu.

"Dogodilo nam se nešto što ne želimo nikome. Napali su nas i tukli. Prislonili su mi nož na vrat i rekli da će me ubiti. Fernanda je silovana. Njih sedmorica. Sedmero ljudi. Ku*kini sinovi!", prepričali su Vincente i Fernanda.

Bilo je to u noći s prvog na drugi ožujka u indijskom okrugu Dumka u državi Džarkand. Riječ je o popularnoj turističkoj destinaciji, a horor je počeo nakon što su podignuli šator kako bi se odmorili prije puta u Nepal.

Uhićena četvorica napadača

Pretučeni i opljačkani par pronašli su lokalci koji su i pozvali policiju.

"Trenutačno smo u policiji. Uspjeli smo prespavati u bolnici, a zatim smo prebačeni u drugi grad kako bi DNK analizom otkrili tko su silovatelji", govori napadnuti par.

A u bolnici su im potvrđene brojne ozljede. Policija je objavila da su četvorica napadača uhićena dok se za trojicom se još traga.

"Osumnjičeni su uhićeni, a uskoro će biti uhićeni i ostali umiješani jer imamo njihova imena, osobne podatke i sve potrebne podatke", govori policijski načelnik Dumke, Pitamber Singh Kherawer. Njih im je navodno dao jedan od sudionika napada.

Korisnici društvenih mreža na nogama

Ovaj incident izazvao je val reakcija diljem svijeta, hashtag Pravda za Fernandu preplavila je društvene mreže. Dio bijesni na indijsku vlast zbog velikog problema seksualnog nasilja u zemlji, a ranije su održani i prosvjedi. Blogeri koje prati više od 260 tisuća ljudi nastavili su s objavama - zahvaljuju na podršci, ali ne žele širiti strah.

"Nemojte misliti da je Indija takva, jer to nije istina. Indija je zemlja s mnogo dobrih ljudi. To je sjajna zemlja koju vrijedi posjetiti. Kao i sve zemlje, ima svojih dobrih i loših stvari. Ovo je bio incident i ne mora nam ostaviti uspomenu da je to loša država, jer nije takva", zaključili su.

Fernanda uz španjolsko ima i brazilsko državljanstvo te će se u istrazi sudjelovati i njihova veleposlanstva.