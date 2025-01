Bile su pobune iznajmljivača, ali drastičnog rasta paušalnog poreza ipak neće biti. Znate koji je razlog?

Pobuna iznajmljivača, prijetnje i prosvjedi, ali ove godine drastičnog rasta paušalnog poreza neće biti. Razlog leži i u nadolazećim lokalnim izborima, pa je većina gradova i općina odlučila izabrati niže iznose poreza za turistički najam. Rok za odluku je do kraja veljače.

'Nitko ne želi riskirati'

"Ostaviti će postojeće stanje zato što nam dolaze izbori i nitko ne želi riskirati i svi će ostaviti na postojećem stanju kako je ono što smo mi strukovne udruge s ministarstvom uspjeli postići nešto niže stope u prvoj i drugoj kategoriji", kaže predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković.

U prvoj kategoriji paušalni porez po krevetu može biti od 100 do 300 eura. U drugoj od 70 do 200, u trećoj od 30 do 150, a u četvrtoj od 20 do 100 eura.

U Splitu neće značajnije dizati iznose.

"Za sada ne, ali u budućnosti ćemo vidjeti u kojem pravcu, a zasad ćemo biti racionalni da ne opteretimo naše građane, a da zadržimo razinu servisa na najvišoj mogućoj razini", kaže gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

Dok je u Splitu u prvoj zoni dosad porez iznosio 199 eura, u Poreču najviše 45 eura. No, zakon sada određuje minimum od 100 eura, na koji su se nerado odlučili.

"Mi smo ovdje u Saboru predlagali da je to preveliki skok, a neko povećanje treba biti, ali ne tako velik skok. Niti je sad dobro vrijeme do 28. veljače donijeti kad je zadnji rok, a svi znamo da ćemo negdje u trećem mjesecu raspustit vijeća pa možda nije adekvatno vrijeme za donošenje takvih odluka", objašnjava Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča.

Zasad bez povećanja

Rok za odluku je kraj veljače, a iz Grada Dubrovnika nam kažu kako neće ići s najvišim porezom od 300 eura po krevetu. U Malom Lošinju planiraju iznajmljivačima s prebivalištem u njihovu mjestu refundirati dio novca. U Ministarstvu turizma vjeruju da će tijekom iduće godine paušalni porezi ipak rasti i to zbog rasta turističkog prometa.

"Mogli bismo očekivati da ćemo većim brojem ostvarenih noćenja i većem postizanju cijena, jedinice lokalne samouprave donositi i veće iznose poreznog paušala jer znamo da je to i dalje podoporezovano", kaže Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta.

Zasad su mirni, no iznajmljivače brine što slijedi nakon lokalnih izbora. S novom godinom moguće je da im dođu i veći porezi.

