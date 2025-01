Svaki grad radi drugačije, iznajmljivači na iglama: Hoće li paušali ostati isti i nakon izbora?

Novi zakonski propisi omogućuju lokalnim zajednicama, općinama i gradovima povećanje paušalnog poreza po krevetu u turističkom smještaju. Rok za povećanje paušala je do kraja veljače, a većina turističkih odredišta se odlučila zadržati slične iznose. Tako, primjerice, za prvu kategoriju prema indeksu turističke razvijenosti moguć je porez od 100 do 300 eura. Iako svi još nisu donijeli odluku, većina ih razmišlja o prvoj kategoriji koja ima najniži iznos paušala - onaj do 100 eura po krevetu. O toj je temi razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbarom Marković.

Jesu li se svi gradovi i općine odlučili za visinu paušala?

Mislim da velika većina je i da će ostaviti postojeće stanje jer nam dolaze izbori i nitko ne želi riskirati. Mislim da će za sada sve ostati kao do sada. Mi smo uspjeli postići u dogovoru s ministarstvom nešto niže paušalne stope barem u prvoj i drugoj kategoriji. Apeliram da se tako i formira ta politika jer ljudi moraju formirati cijene za sezonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva je situacija sa Splitom hoće li se tu što mijenjati?

Gradonačelnik je najavio da neće biti većih promjena. Ono što je dosta diskutabilno je što će se događati u narednim godinama vezano za porez na nekretnine i paušalni porez.

Koliko je to sada u Splitu i koliko će iznositi?

Za prvu zonu je bio 200 eura, maksimalno može iznositi 300 eura. Gradonačelnik je najavio da će ostaviti postojeće stanje barem za tu prvu zonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko će odrediti najvišu, a tko najmanju stopu poreza?

Gradonačelnik Dubrovnika je davnih dana najavio da će oni ići na najvišu stopu poreza, a to je 300 eura po krevetu. To je bilo očekivano jer je Dubrovnik luksuzna destinacija koja radi na razvoju turizma tijekom cijele godine. Onda to nije nešto tako strašno. Bitni su manji gradovi koji nemaju cjelogodišnji turizam. Na njih treba obratiti pažnju da mogu biti funkcionalni, formirati cijene i odraditi dobru sezonu.

Imamo primjer iz Malog Lošinju gdje je gradonačelnica najavila refundiranje, dignut će se paušal, ali će grad refundirati iznos.

Ona je napravila pametan potez i prema svojim glasačima, ali i prema vlasnicima obiteljskog smještaja koji čine većinu na malom Lošinju. Oni nisu oporezivi jer su većinom domaćini, a što se tiče paušalnog poreza ako ga ona refundira to će biti dodatna motivacija da što bolje rade.

Očekuju li se promjene nakon lokalnih izbora u oko određivanja visine paušala?

Mi svi imamo jedan veliki upitnik iznad glava i nemamo na to odgovor. Dobro je za ovu godinu da ostane na postojećem, ali pitanje je što će gradonačelnici napraviti u naredne tri ili četiri godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa