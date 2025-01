ŽIVOT IZA REŠETAKA / Ušli smo u kaznionicu u Glini. Jedna je od najstrožih, nitko nikad nije pobjegao, a topla voda pušta se 5 puta na dan

Izrađuju šahovske figure i vrhunsku stolariju, rade prozore i vrata, a imaju i svoj vrt s voćem i povrćem. A sve to u zatvoru. Kaznionica u Glini popunjena je do gotovo posljednjeg mjesta- od poznatih za tvorenika do švercera migranata