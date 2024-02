Jedan je imao tek 19 godina, drugi 50, nekadašnji je hrvatski olimpijac, a obojica su život izgubila u teškoj prometnoj nesreći. Bilo je to sinoć, nešto prije 22 sata u tunelu Pećine, na izlazu iz Rijeke. Troje ozlijeđenih je u bolnici, a nesreći je kumovala - prebrza vožnja. Kako je do nje došlo i kako su ozlijeđeni - sve je provjerila RTL-ova reporterka Maja Brkljača.

"19-ogodišnji vozač osobnog vozila marke mini upravljao iz smjera Vežice u smjeru centra grada te je ulaskom u tunel Pećine, u nepregledni zavoj ulijevo na mokrom kolniku uslijed neprilagođene brzine svog vozila osobinama i stanju kolnika izgubio kontrolu nad vozilom. Prešao je preko dvije pune crte i u suprotnom se traku frontalno sudario s pick-upom kojim je upravljao 62-ogodišnjak. Od siline udara vozilo marke mini se zarotiralo prema sjevernom zidu tunela i tom prilikom su iz vozila ispalo troje putnika. Na mjesto nesreće izlaze i riječki vatrogasci", kazao je Gino Colazio zamjenik načelnika postaje Prometne policije Rijeka.

Strašni prozori

Marin Kus, voditelj odjeljenja Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke kazao je da su prizori bili strašni.

"To su prilično strašni prizori bili, bilo je u ono vrijeme nekakvih 3 do 4 hitne. Vozilo teretno ili pick up se nalazio zabijen u zid tunela. Možda nekih, gruba procjena 150 do 200 metara dalje, na pola puta sam naišao na motor osobnog vozila, dijelovi, plastike auta sve je bilo razasuto u tri prometne trake u tunelu", kazao je.

Dvije su osobe izgubile život, tri završile u bolnici.

"Dva pacijenta su zaprimljena na Zavod za ortopediju i traumatologiju u dobi od 23 i 62 godine i jedan pacijent na Kliniku za neurokirurgiju u dobi od 20 godina. Sva tri pacijenta su stabilna i van životne opasnosti", kazao je Grgo Martinović , v.d. pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju KBC-a Rijeka .

U bolnici je ozlijeđeni sin poginulog 50-ogodišnjaka čija je smrt šokirala i sportsku javnost. Antonijo Rački bavio se skijaškim trčanjem i Hrvatsku predstavljao na dvije zimske olimpijade. Tadašnji direktor nordijske reprezentacije je u šoku. Kaže tri generacije te obitelji su u sportu, imaju više od 500 medalja.

"Ne mogu ni reći koliko me sve to potreslo, ne mogu vjerovati! Bili smo 94.-e zajedno na ZOI u Lillehammeru u Norveškoj….Naganu. Bili smo 97.-e na svjetskom seniorskom prvenstvu, on je još bio na tri svjetska prvenstva, na 16 svjetskih kupova", kazao je Darko Štimac, tajnik Skijaškog saveza Primorsko-goranske županije.

Vijest o tragediji zbog koje je tunel Pećine bio zatvoren šest sati sve je zgrozila.

"Prestrašno, prestrašno, stvarno nemam riječi, tragedija, kazala je Riječanka. "Strašno, nedaj Bože nikome!"

Lani su u Hrvatskoj u prometu poginule 274 osobe, od početka ove godine još 21. Svaka brojka tragedija je jedne obitelji zauvijek zavijene u crno.