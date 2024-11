Kako će funkcionirati besplatni preventivni pregledi? Doznajemo detalje i što sve obuhvaćaju

Nakon provedbe pilot-projekta u pet županija, od ponedjeljka kreću preventivni besplatni zdravstveni pregledi u cijeloj Hrvatskoj. Na preglede će pozivati liječnici obiteljske medicine telefonom ili mailom. Hoće li termini biti fiksni ili fleksibilni, ovisit će o liječnicima. No, oni upozoravaju kako su već preopterećeni te da bi prvo bilo potrebno provesti administrativno rasterećenje. Iz resornog ministarstva smatraju kako pregledi mogu bitnije pridonijeti boljem i učinkovitijem zdravstvenom sustavu.

Kako će funkcionirati pregledi, doznajemo od voditelja Radne skupine Tomislava Benjaka.

Kako će funkcionirati preventivni zdravstveni pregledi i koga će se sve zvati na te preglede?

"Službeni početak je 11. studenog tako stvaramo osnove da sva ciljana skupina, a to su osobe starije od 40 godina koje u posljednje dvije godine nisu bile kod liječnika na kontrolnom pregledu budu pozvane od svog izabranog liječnika. Postoji mogućnost da poziv dođe i od Doma zdravlja, ali i HZJZ-a. Naglasak je da smo od pilota u prethodnoj godini došli do uvjeta da sva prikupljena iskustva pretočimo u to da Hrvatska ima preventivne zdravstvene preglede na nacionalnoj razini."

Imate li procjene koliko je takvih ljudi?

"Naše procjene su da ima pola milijuna građana. S vremenom ćemo vidjeti koliko još ima osoba, koliko se njih odaziva i na koji način će taj proces ići."

Kakvi će se sve pregledi obavljati?

"Sve će krenuti s jednom detaljnom obiteljskom i osobnom anamnezom, zatim s detaljnim pregledom svih organskih sustava pa laboratorijske pretrage. Vadit će se masnoće u krvi, radit će se EKG - tijekom cijelog pregleda vodit će se računa o tome da li se osoba odazvala u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva. Preventivni pregledi koristit će se kao dodatna stimulacija za osobe koje se potencijalno nisu odazvale u te programe. Pilot projekt je pokazao da postoji mogućnost da se putem ovih preventivnih zdravstvenih pregleda poveća odaziv čak do 20 posto za Nacionalne preventivne programe za rano otkrivanje raka."

Neki obiteljski liječnici žale se da su i ovako preopterećeni, hoće li uspjeti obaviti sve preglede?

"Sve smo komunicirali s njima. Imat ćemo ono iskustvo iz pilota gdje smo kroz njega pružili mogućnost da oni određuju kada će početi pregledavati, kojim ritmom, koliko će svojih pacijenata pozvati tijekom mjeseca odnosno cjelokupnu provedbu prepustili smo timovima obiteljske medicine. Osigurali smo plaćanje za svakog pregledanog pacijenta. Tim obiteljske medicine bit će izvan limitno i plaćen za svakog pregledanog pacijenta."

