Kada bismo mogli znati rezultate izbora u Americi? 'Večeras ne, ali prije nego što je bilo 2020.'

Uživo iz New Yorka javio se reporter Petar Panjkota koji je razgovarao s poduzetnikom Damirom Kolićem.

"Zbog specifičnosti izbora u Americi, pitanje za milijun dolara je kada bismo mogli znati pobjednika. Vrlo je izvjesno da to večeras nećemo znati", rekao je Panjkota.

Nama u Europi teško je shvatiti taj elektorski sustav, gdje pobjednik jedne savezne države uzima sve glasove, bez obzira kolika razlika bila. Kako vi Amerikanci gledate na to?

"U školi sam učio da ima tu dosta prednosti. SAD je htio biti drugačiji od Europe. SAD je uvijek gledao razvijati - nerazvijene dijelove države. Svi znamo za New York i Kaliforniju i kad bi samo oni odlučivali za Ameriku, smjer SAD-a bi bio drugačiji. I zbog toga taj američki izborni sustav, o kojem su bile velike rasprave, ali pokazalo se da i taj sustav je dosta pravedan i dobar za cijelu državu", kaže Kolić.

Ali događalo se da je netko imao više glasova, a na kraju nije postao predsjednik. Primjerice 2016. Clinton je imala 3 milijuna glasova više od Trumpa, ali je on postao predsjednik. To na prvu ne djeluje toliko pravedno.

"Upravo zbog toga, onda bi New York i Kalifornija uvijek odlučivale, za Demokrate. Iako kad je bio Reagan to se mijenjalo. Međutim zvali su neke dijelove Amerike - 'tu samo preletiš', i ti ljudi su to osjetili, da to nije pravedno i zato su očevi i osnivači SAD-a rekli 'Mi moramo o tome razmišljati", poručuje.

