Josipa ex Rimac se znakovito nasmijala na pitanje našeg novinara: 'Nikad ne reci nikad'

Bitka za Knin je postala zanimljiva u trenutku kad se bivša državna tajnica odlučila natjecati. Josipa Pleslić nekada Rimac vodila je ovaj grad. Iako opterećena pravosudnim slučajem, postavlja se pitanje hoće li opet biti u prilici voditi Knin nakon lokalnih izbora?

U Kninu je zasad obrađeno 10 biračkih mjesta od ukupno 23 (47,83%), te prema njima Mario Čačić (Kandidat grupe birača) vodi s 47,89% glasova.

Josipa Pleslić ex Rimac (Kandidatkinja grupe birača) s 19,89% glasova pala je s drugog na treće mjesto, Robert Marić (HDZ) s 21,23% skočio je na drugo mjestu, a četvrti je Ivan Barišić (MOST, HSLS, HSP i BUZ) 6,97%.

Josipa Pleslić nije iznenađenje ovih izbora i nije primila dobre vijesti. Postoji mogućnost da uopće neće biti drugog kruga, a čak i da bude drugi krug čini se da Pleslić ne ulazi u njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije razočarana ni tužna?

U razgovoru s reporterom RTL-a Danas Ivanom Skorinom, Josipa Pleslić kaže da nije ni razočarana ni tužna. "U utakmicu smo ušli s ciljem da pobijedimo, ali s obzirom na to da to nije moja prva i jedina utakmica ja sam naučila i dobivati i gubiti. U tom porazu sam se naučila čestitati onome koji je bolji i ovo je jednostavno volja birača".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ponovno pitanje je li razočarana, ističe da bi voljela da je ušla u drugi krug i da su imali bolji rezultat i pobijedili. "Ja sam od onih koji poštivaju volju birača. Stoga je ovo njihova volja i moram čestitati pobjedniku izbora. Vjerujem da čak neće biti ni drugog kruga, da se sad ne varamo. Svaka čast, možda nekom drugom prigodom probamo još jednom, možda ne. To su utakmice, to su izbori."

"Poruku iščitavam da su ljudi zadovoljni sa aktualnim gradonačelnikom bez obzira na možda nekakve komentare na terenu, da su birači odlučili dati potporu", rekla je te dodala da to ne shvaća kao poruku birača u odnosu na nju s obzirom na pravosudne borbe. "Ni drugi kandidati nisu značajno bolji, da imamo veliku razliku pa da je to sad utjecaj mojih pravosudnih predmeta. Mislim da je to bio nedostižan rezultat."

O vjetroelektranama

Ivana Skorina je zanimalo, s obzirom na pravosudne borbe, što pomisli kada vidi vjetroelektrane i je li ponosna. "Mislim da je to bio dobar projekt", odgovorila je Pleslić uz široki osmijeh. "Mislim da je to bio dobar projekt i za energentsku neovisnost Hrvatske itekako važan projekt. Što se tiče pravosudnog dijela, to će ići svojim tijekom i vidjet ćemo neki rezultat na kraju. On je sigurno još daleko", naglasila je.

Što se tiče političke utakmice, ističe da to nije nužno kraj. "Nikad ne reci nikad. Još uvijek ima i žara i volje i želje. "

Tekst se nastavlja ispod oglasa