Josip Salapić iz DIP-a otkrio zašto sada imamo više birača nego u prvom krugu

Pola sata nakon zatvaranja birališta, Državno izborno povjerenstvo objavit će prve rezultate. U razgovoru s Josipom Salapićem, potpredsjednikom Državnog izbornog povjerenstva provjerili smo s kako protječu izbori, je li bilo kršenja šutnje i nepravilnosti do 11 sati?

Koliko ste prijava dobili?

Bilo je nešto prijava kao što smo imali i u prvom krugu, ali mogu reži da su one beznačajne. Nisu niti utjecale na izborni proces. Smatramo da su to privatni profili i da DIP nema alate da se privatnim osobama naloži da nešto uklone. Bilo je nešto sitnih kršenja i drugih sudionika izbornog procesa. Mi smo to tijekom noći i jutros uklonili. Tako da ništa značajnoga nema.

Ali u globalu možemo reći da ustvari ima manje kršenja izborne šutnje u odnosu na prvi krug gdje?

Imamo manje kršenja izborne šutnje u odnosu na prvi krug. Vjerojatno su upozorenja koje smo davali ovih dana i obavijesti koje ima Državno izborno povjerenstvo utjecale na naše birače, a vjerujem da su već svi pomalo umorni od ponavljanja toga da izborna šutnja trenutačno je na snazi i da ne treba kršiti pravila. Jer ova kampanja i ovi izbori traju dosta dugo.

Jesu li n biračkim mjestima zabilježene neke nepravilnosti?

Nisu, sva biračka mjesta uredno otvorena u 7 sati ujutro i bit će otvorena do 19 sati. 44.000 naših članica i članova biračkih odbora radi na izborima. Evo ja pozivam ono što je najvažnija stvar da naši građani i građanke izađu na izbore jer je važno da se biračka volja jednostavno ostvari u što većem broju.

Neka birališta su već i zatvorena?

Zatvorena je Australija, a popodne u 4 sata bit će u uredno otvoreno biračko mjesto u Los Angelesu.

Koliko tamo ima Hrvata koji imaju pravo glasa?

Ima upisanih 17, što ne znači da se može još netko pojaviti od naših. Iako su uvjeti iznimno teški, ali ipak će naš konzulat odraditi posao vezano za ove izbore.

Drugi krug u odnosu na prvi ima čak sedam tisuća birača više. Zašto?

Tako je. Imali smo slučaj spominjane plave potvrde. Dakle, to su ljudi koji su imali nevažeće osobne iskaznice u prvom krugu. Oni su sada automatizmom već upisani u popise birača, pa tu već imamo 1800. Neki naši državljani postali su punoljetni pa su postali birači. Dakle, to je jednostavno brojka koja izgleda velika, ali s obzirom na tri i pol milijuna ljudi koji ima pravo glasa, odnosno tri milijuna i 700 nije baš toliko velika.

