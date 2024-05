Dan nakon stravičnog zločina u Bjelovaru cijelo naselje još uvijek je potreseno. Pogotovo prvi susjedi. Tu obitelj svi su poznavali. Nitko nema ružne riječi.

Susjed Marko kaže nam da je u šoku zbog svega "To je veliki stres tu za nas susjede. Nismo očekivali tako nešto. Znači ovo je mirno naselje, tako da…to je stres za nas". Isto smatra i Franjo: "To je zločin, zločin. Da umreš, da te priroda ubije- to je drugo, ali čovjek čovjeka ubiti - to nije ljudski. "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ozlijeđena žena s više ubodnih rana po glavi i vratu još je u bolnici. Zbog traume i šoka, liječnici policiji još ne dopuštaju razgovor s njom. Bjelovarski gradonačelnik poručuje - teško će se problem nasilja nad ženama riješiti preko noći.

"Tragedija, velika, obiteljska, ljudska. No s druge strane doista mi u zadnje vrijeme imamo porast femicida u Hrvatskoj. I mi čekamo struku da kaže nama politici što tu možemo napraviti, kako da to promijenimo", poručuje bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojne aktivistice upozoravaju da je nasilje nažalost normalno i da izostaje pravovremena reakcija na kaznu.

Ines Ban koja je inače predsjednica kluba KulPonga podsjeća "Kako smo kaznili načelnika Severina? Taj čovjek je i dalje načelnik. Koja je poruka svima koji udaraju ženu? Udri dalje, ostaješ na svom poslu. Ostaješ na poslu, na vlasti. Taj čovjek je odmah istu noć trebao biti skinut s vlasti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja napravila je i analizu intimnog partnerskog femicida u Hrvatskoj od 2016. do 2023.

Najveći broj žrtava, ali i počinitelja je između 45 i 59 godina. U većini slučajeva bili su u braku. Ubojstvo je počinjeno najčešće od hladnog oružja - nožem!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od vatrenog - pištolj. 79 posto bilo je ilegalno. U 5 slučajeva - legalno. I u svih pet riječ je o policajcima sa službenim pištoljem.

Prosječan broj godina zatvora za ubojstvo žene je 18. S tim da je najveća presuda 35, a najniža 3 i pol godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dunja Bonacci Skenderović tvrdi analiza je pokazala ono što je i očekivala pa dodaje "Femicid nije slučajno ubojstvo, nije to sad nešto gdje je on bio ljubomoran pa on nju ubio nego se pokazalo zapravo i ono što nekakva svjetska istraživanja govore - da je to namjerno ubojstvo, da je to planirano ubojstvo. I da tu ljubomorna najmanje igra nekakvu ulogu".

Bjelovarska obitelj nije bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Niti su poduzimane bilo kakve mjere. Ipak, par je bio pred brakorazvodnom parnicom što je u većini slučajeva okidač za ovakav zločin.