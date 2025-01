CROCUBE / Prvi hrvatski satelit poslao slike iz svemira: 'Čekali smo ovaj trenutak'

Iz svemira su stigle prve slike Hrvatske koje je poslao prvi hrvatski satelit CroCube! Povijesna snimka zabilježena je ovog utorka, 28. siječnja u 8 sati i 16 minuta po našem vremenu. Satelit je u svemir lansiran 21. prosinca prošle godine, te se očekuje da će slike redovito stizati, a prve koje je poslao prikazuju Hrvatsku, te dijelove Slovenije i Italije. Uz snimke Hrvatske, CroCube je poslao i fotografije iznad Tihog oceana. 'Čekali smo taj trenutak da nam uspije slikati našu zemlju iz svemira. Da, slike su vidljivo s puno naoblake, ali bez obzira na to to je ogroman uspjeh obzirom da je to prvi puta da Hrvatska iz vlastitog satelita dobiva vlastite slike iz svemira, a pogotovo sliku našeg teritorija', rekla je Danijela Jović, voditeljica misije.