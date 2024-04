U bilo koje doba dana - Hitna je uvijek puna. Na pitanje koliko dugo čeka, Stjepan Zbukvić iz Brdovca kaže: "Jedno dva, tri sata nekad i više. Bude gužva da se ne može hodati ovuda."

Drukčije iskustvo ima Zehra Ahmetović iz Zagreba: "Kako su me spustili s odjela oftalmologije ovdje, ma ni sat vremena, vrlo brzo sam bila gotova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slično kaže i Zagrepčanin Bela Njari: "U petak sam čekao sat, dva danas isto sat, dva i to je dobro."



U zagrebačkoj bolnici kroz hitni prijam u prosjeku prođe oko 200 pacijenata na dan. Tek trećina njih su zaista hitni slučajevi. Liječnici se naslušaju svega.

"Prošli vikend mi je nešto zapelo u grlu pa sam došao vidjeti je li mi zapelo, od tada normalno jedem i pijem. Ili boli me trbuh već tri mjeseca, kašljem suho već šest mjeseci. Došao sam izvaditi šavove u 4 ujutro jer nemam kad. Ili usred noći, u 2 ujutro vam dođe s nalazom urinokulture da mu pogledate jer on nema kad otići svojoj doktorici obiteljske pa je lakše doći u 2 ujutro na Hitnu", prepričava nam Ivana Srzić, liječnica hitne medicine u KB-u Sveti Duh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I hitne i one koji to nisu - sve ih primaju i svima nastoje pomoći.

"Nikada akutni pacijent neće patiti ili biti prolongiran njegov pregled zbrinjavanja zbog nehitnih pacijenata", ističe dr. Srzić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako bi se sustav prestao zlorabiti, Sindikat hitne medicine predlaže da nehitnim pacijentima HZZO uslugu naplati.

"Dakle, u nalazu liječnika bi stajalo da je pacijent neopravdano došao na hitnu medicinsku pomoć, to bi se vratilo prema HZZO-u. Hoće li HZZO kao institucija naplaćivati pacijentu direktno ili će mu to oduzimati od onog što daju u priljev novaca za svoju zdravstvenu skrb, to bi se odlučili oni", rekao nam je Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Naplatu je prije osam godina htio uvesti tadašnji ministar, HDZ-ov Dario Nakić. Ideja je propala, a nije joj sklon ni ministar Vili Beroš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O mogućem kažnjavanju nehitnih pacijenata iz Ministarstva zdravstva nam odgovaraju: "Radna skupina ima obvezu pripremiti i predložiti nacrt prijedloga Zakona te, prema dobivenim informacijama, ne razmatra unošenje odredbe o naplaćivanju usluga hitne medicinske pomoći u prijedlog Zakona."

Sindikat pak drukčije rješenje ne vidi. Šota ističe: "Nećemo stati na ovome, jednostavno će netko morati povesti računa o tome da zdravstvo košta i da zdravstvo gubi sa svime ovime."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do tada apeliraju na svijest pacijenata, jer svi jednoga dana mogu biti - hitni slučajevi.