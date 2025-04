Stvara se velika anti-Tomašević koalicija? Protukandidati kuju planove pred izbore

Je li na pomolu okupljanje velike anti-Tomašević koalicije? Dogovori traju, ali je pitanje mogu li osobne taštine kandidata staviti po stani.

I dok gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uoči izbora posjećuje nezavršeni vrtić, njegovi protukandidati kuju plan protiv njega. Ako nije moguće okupljanje oko jednog kandidata za gradonačelnika, onda se treba okupiti oko jedne liste za Skupštinu.

Most odustao od Goluže

"Tu zajednički listu podržavaju brojne stranke, gotovo sve oporbene stranke osim HDZ-a. I brojni pojedinci koji su iskazali interes za kandidaturu. Već sada mogu tvrditi da ta lista ima većinu u Gradskoj skupštini", navodi potencijalni kandidat za gradonačelnika Zagreba Trpimir Goluža.

Plan ujedinjenja pada već na prvom koraku. Most više ne stoji iza Goluže. "Goluža je počeo razgovore s nama neprihvatljiv opcijama, počevši od gospodina Lovrića, iza kojeg stoje interesi i predstavlja model upravljanja protiv kojeg se borimo. A s druge strane gospodin Bernardić, koji nam je vrijednosno neprihvatljiv", objasnio je Krešimir Rotim iz zagrebačkog ogranka Mosta.

Davor Bernardić je bio nedostupan, a Ivica Lovrić priznaje da ima poziva i kontakata. "Mislim da je viši cilj u ovom trenutku da se makne Tomašević. Međutim, na poziciju gradonačelnika mogu doći samo oni koji mogu pružiti više nego što je to pružio Tomašević", govori Lovrić i tvrdi da je to "apsolutno on".

Od svoje kandidature ne bi odustao ni Pavle Kalinić. Pa možda njegova izjava najbolje objašnjava koliko je blizu ili daleko velika anti-Tomašević koalicija. "Uvijek imate pregovore pa se ljudi predomisle, pa bi malo ovdje pa bi malo ondje pa bi sjedili na dvije stolice. Uvijek ima taština. Kad bi postojala mogućnost da se napravi objektivna anketa da se vidi koliko tko dobiva, ali vidimo da je zahvaljujući botovima to u Hrvatskoj nemoguće", rekao je Kalinić.

Tomašević ne djeluje zabrinuto

Ankete kažu - ja sam ta koja može pobijediti Tomaševića, smatra Marija Selak Raspudić. Čini se da s onima koji nude suradnju, ona ne želi. "Mislim da jedino osoba koja je jednako nova može iznijeti ovu pobjedu protiv njega. Jer nitko od starih struktura ne može dobiti pobjedu protiv Tomaševića. Jer onda će se sve svesti na borbu protiv struktura mrtvog Bandića. A mislim da je to ono što Tomašević želi", kaže Selak Raspudić.

A Tomašević samo promatra što mu protukandidati rade i ne čini se zabrinut. "Neka se kandidira tko se kandidira, neka se ujedini tko se ujedini. Ne bavim se time", poručuje Tomašević. Na pitanje koga priželjukuje u drugom krugu, Tomašević kaže da mu je svejedno, ako drugog kruga uopće bude: "Nisam samouvjeren, nego tako pokazuju ankete".

Jesu li ankete točne, bit će jasno 18. svibnja.

