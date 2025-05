Iznenađenja na lokalnim izborima? Analitičar Bagić: 'Evo kad bi se odnosi mogli promijeniti'

Za točno tjedan dana izlazimo na lokalne izbore, političari skupljaju glasove na ulicama, a neki tvrde da je ovo najprljavija politička kampanja dosad.

RTL je proveo anketu uoči lokalnih izbora u Splitu, a rezultate možete vidjeti OVDJE. U RTL-u Danas rezultate je komentirao izborni analitičar i profesor Filozofskog fakulteta Dragan Bagićem.

Vidjeli smo ranije rezultate ankete za Split. Jesu li za vas očekivani?

Prilično očekivano. Mislim da tu nema nikakvih iznenađenja. Postojeći gradonačelnik se etablirao. On je već imao jednu provjeru tijekom prošlog mandata na izvanrednim izborima gdje je ostvario dobar rezultat. Nitko od drugih kandidata mu se nije uspio nametnuti kao ozbiljna konkurencija. Očekivano je da je drugi kandidat, kandidat HDZ-a, s obzirom na to da Puljak i SDP zapravo igraju na istom ili jako sličnom političkom terenu. Ako je Puljak dominirao tim terenom, a vidimo da jest, onda je logično da je SDP-ov kandidat ne može ostvariti neki jako veliki rezultat. Tu je ključna konkurencija zapravo između Puljka i HDZ-ovog kandidata. S tim da je Puljak u dosadašnjem dijelu kampanje mudro kritizirao, prvenstveno SDP- ovog kandidata kako bi što veći broj glasova u prvom krugu prebacio sebi i tako bio što bliže uspjehu već u prvom krugu.

Imamo još tjedan dana kampanje i dosta je neodlučnih. Može li i tu ipak doći do nekih iznenađenja?

Ne bih očekivao nikakve velike promjene. Promjena bi se mogla dogoditi samo kada bi netko od konkurenata uspio mobilizirati neke nove birače. Koji su, recimo, u ovom istraživanju ili u nekim prethodnim istraživanjima rekli da ne žele sudjelovati na izborima, pa da sada netko u tjedan dana nekim trikom uspije privući baš velik broj novih birača. Onda bi se ti odnosi mogli promijeniti, ali to je objektivno malo vjerojatno.

Kad smo kod birača koji je njihov profil, što se tiče kandidata?

Ono što je zanimljivo jest da Puljak zapravo jako dobro stoji među mladim biračima. Treba se sjetiti da je, kad je Kerum prvi put pobijedio u Splitu, zapravo i pobijedio, primarno zahvaljujući mladim biračima jer im je on bio nešto novo, neki vic - bio je fora. Kerum se potrošio. On više nije vic, nije više zanimljiv, nije ništa nešto novo, nego je nešto poznato. Očito je Puljak uspio stvoriti jedan imidž nekog progresivnog gradonačelnika koji želi nešto promijeniti u Splitu i dobar dio mladih ga slijedi. Ono što je tipično u ovim srednjim generacijama aktualni gradonačelnik stoji nešto lošije. Najkritičniji su prema njemu su birači između 50 i 60 godina - tu najlošije stoji. Ono što bi možda još istaknuo jest velika razlika po obrazovanju. Puljak jako dobro stoji među visokoobrazovanim. S druge strane značajno lošije stoji među onima s nižim obrazovanjem, dok je kod HDZ-ovog kandidata obrnuto.

Prema ovim rezultatima izgledno je da će biti potrebno koalirati unutar Gradskog vijeća. Vidjeli smo tu žestoku bitku na razini Matijevića i Puljka. Pa kako će se te strasti pomiriti i tko bi mogao sklopiti koaliciju?

Puljak neće imati puno opcija. Jedna opcija je neki dogovor sa SDP-om. Možda će neku ulogu odigrati nacionalna politika i nacionalni SDP, pa onda pokušati pomiriti te odnose koji su doista sada loši na gradskoj razini. Druga opcija je Kerum, što također nije baš jako vjerojatno, tako da u Splitu smo imali već takve situacije - nestabilno Gradsko vijeće i da smo imali problema s održavanjem većine. To bi se moglo ponoviti, ali ja mislim da bi da će ipak doći do nekog dogovora između Puljka i SDP-a.

U glavnom gradu imamo gradonačelnika i dogradonačelnika koji su u svojstvu svjedoka ispitani u USKOK-u desetak dana prije izbora, je li to miješanje u izborni proces? Hoće li to uopće utjecati na birače?

To je svakako neugodno. To otežava vođenje kampanje i gradonačelniku i njegovom zamjeniku i cijeloj stranci Možemo. Teško je u ovaj čas predvidjeti kakav je utjecaj po anketama koje su se objavljivale nakon početka tog postupka, čini se da to ne utječe negativno. Treba istaknuti da to ne mora nužno, kao što se obično očekuje, utjecati negativno.

Može utjecati i pozitivno i mobilizirati njihove birače?

Upravo tako i ono što za sada gledamo čini se da to više djeluje pozitivno u korist Tomaševića i Možemo nego što im šteti. Upravo kao što sam već i prošli put u vašem studiju rekao - protukandidati pretjeruju u povezivanju samog Tomaševića s ovim slučajem. S tim pretjerivanjem cijelu priču čine nevjerodostojnom i olakšavaju Možemo da mobilizira svoje birače.

Zaoštrava se i retorika u Rijeci. Predsjednik SDP-a kaže da je 'Marko Filipović kvislinške i kukavičje jaje Andreja Plenkovića i HDZ-a'. Je li realno da SDP izgubi svoju dugogodišnju utvrdu?

Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati vaše ankete sutra pa ćemo moći nešto više reći. Ovaj čas je teško o tome govoriti, ali u svakom slučaju je to jako nezgodna situacija za SDP. Imaju svog dojučerašnjeg gradonačelnika, predsjednika gradske organizacije koji je sada glavni protukandidat i koji prijeti da zapravo uzme grad. Čak i da naravno gospodin Filipović pobijedi, SDP bi ostao na vlasti u Rijeci jer Filipović nema s kim drugim sastaviti većinu u Gradskom vijeću. Tako da tu se de facto što se tiče i kadrova u gradskoj upravi i možda smjera politike ne bi stvari promijenilo. To bi prije svega štetilo nacionalnom SDP-u i imidžu.

