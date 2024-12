Pokrenuti izvidi oko Kekin i Milanovića. Bi li ih pokrenuo i oko Primorca? 'Ako bi se pojavila sumnje...'

Stranka Možemo! glavnog državnog odvjetnika optužuje za politički progon jer su izvidi zbog kupnje zemljišta u Istri obitelji Kekin krenuli baš sad u kampanji. Ivan Turudić odgovara im u ekskluzivnom razgovoru s RTL-ovom reporterom Katarinom Brečić.

Gospodine Turudić, provodi li DORH izvide oko zemljišta obitelji Kekin u Istri?

Pa ne mogu Vam to niti demantirati, niti potvrditi. To je već stereotipni odgovor koji DORH daje. Treba znati da je temeljem članka 206. F. postupanje tijekom izvida tajno.

Dobro, ali hipotetski ako provodite izvide, bi li to bilo na temelju javno dostupnih informacija?

Dakle, izvidi, to u principu znači provjera. Javnost često ne zna što su to izvidi. To nisu uhićenja, to nisu istražni zatvori, to su provjere. Dovoljno je da do DORH, do nadležnog državnog odvjetništva dopre glas, Bilo putem medija, bilo putem tiskovina. I da postoje osnove sumnje, dakle to je najniži spoznajni standard i da se neka stvar ide ispitati, Ja vam govorim uopćeno.

U ovom konkretnom slučaju glas je dopro od Velimira Bujanca. Da li na temelju njegovih navoda provjeravate?

Ma nemam pojma. Pa mislim glas je dopro na temelju navoda u stotine medija koji su bili ovih dana. Ako govorite o tome slučaju da je dopro glas do DORH-a, je dopro je glas.

U Možemo! Vas optužuju da ste stavili u funkciju kampanju.

Pa dobro, neka Možemo! se dogovoriti sa Zoranom Milanovićem i onda neka dostave DORH u vrijeme od kad do kad se ne smije ništa raditi u odnosu na njihove članove i na one koje je obilježio Zoran Milanović što svakodnevno radi. On se, naime, hvalio, kako je on znao za svaki izvid koji je provođen. I neka nam navedu vrijeme od kad do kad se ne smiju raditi izvidi. Nakon toga neka se promijeni zakon pa se neće ništa raditi. To je vrlo demokratske stav.

Možemo! isto, kaže da je neobično da se izvidi pokreću u nedjelju.

Kakva nedjelja, tko je rekao. Nisam vam niti potvrdio niti demantirao. Ali kakva sad opet nedjelja, što bi se nedjeljom radilo? Nađite jednog svjedoka koji bi bio u bilo kojim izvidima ispitan u vjerojatno u ovu nedjelju, nema ih.

Bi li pokrenuo izvide oko Primorca da nema zastare?

Niste mogli ni potvrditi ni demantirati izvide u slučaju nabavke ECMO uređaja u Vladi Zorana Milanovića. Ima li, ako se provode izvidi, ima li tu nekih rezultata?

Naime, treba znati da se izvidi, opet govorimo uopćeno, načelno, da izvide često potrebe za provođenjem izvida, da proizlazi iz provedenih izvida. Ispita se nekog čovjeka, provjeri se neka dokumentacija iz tog iskaza ili se iz dokumentacije utvrdi da je bilo toga još i onda se rade novi izvidi. Dakle, izvidi vrlo često rađaju nove izvide.

Može li se odrediti neko trajanje izvida?

Ne, nije zakonom određeno trajanje izvida. Upravo iz razloga koje sam naveo, a pogotovo nije određeno, s obzirom na političke predizborne kampanje na datum izbora i tako dalje. Svjedoci ste da se u zadnjih mjesec dana nisu radili izvidi, nego su pokrenute i pravomoćno su rješenja o provođenju istrage, određeni su istražni zatvori. Isto tako protiv aktera s političke scene i nije bilo tog takvog gnjeva, političkih aktera i neko produbljivog bijesa i krokodilskih suza. Zašto baš sada? Zašto je doneseno rješenje o provođenju istrage?

S obzirom na optužbe koje dolaze i od Možemo! i od predsjednika Milanovića? Obračunava li se vi sa svojim neprijateljima? Koristite li svoju funkciju?

Ja sam već odgovorio na pitanje koje ste postavili u prethodnom, ali dobro mogu reći. Dakle, ja svoj posao radim časno i pošteno. Radim ga po zakonu. Prvenstveno i baš me briga za predsjednika Milanovića i za stavove grupe Možemo!.

Recite još, da nije nastupila zastara biste li pokrenuli izvide oko stana Dragana Primorca?

Ne znam, ne znam, ne znam. zašto ne. Ako bi se pojavile osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo, sigurno bi pokrenulo izvide, ali za konkretan slučaj ne znam. Čitao sam u novinama za taj stan, a sad ste mi rekli da je nastupila zastara, dakle nastupila je zastara.

I za kraj mi je još recite vezano uz izvide oko curenja informacija u slučaju Beroš. Ima li tu kakvih rezultata?

Izvidi se provode? Ne znam. Nisam saznao rezultate. Provode se, kad saznam rezultate bit će te obaviješteni o tome.