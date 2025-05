Radić pred pobjedom u prvom krugu: 'Neizmjerno sam sretan, nastavit ćemo tako raditi i dalje'

Hrvatska je izabrala u prvom krugu lokalnih izbora, a mi smo odmah po reakcije otišli u Osijek. U Osijeku su, uz aktualnog gradonačelnika Ivana Radića, u utrci još trojica kandidata. Ipak, Ivan Radić do mandata bi mogao odmah u prvom krugu jer je prema izlaznim anketama osvojio 72.12 posto glasova birača.

Naša reporterka razgovarala je s aktualnim gradonačelnikom.

Što vam kažu dosadašnji podatci s terena i jeste li zadovoljni pobjeđujete li u prvom krugu?

Evo po izlaznim anketama i onima koje su bile prije, pobjeđujem. Neizmjerno sam sretan i dalje ćemo tako nastaviti raditi.

Što očekujete od županije?

Očekujem pobjedu buduće županice Nataše Tramišak.

Što je od izazova iz prvog mandata možda i neispunjenih obećanja ostalo kao najveći izazov za sljedeći mandat ako ga bude?

Kao što sam rekao prvi cilj je bio dizanje gospodarstva u Osijeku s tim smo imali problema do 2021. godine od tada do danas 4.210 više zaposlenih, 31.9 posto nižu nezaposlenost - digli smo gospodarstvo. drugi je problem bio upis u vrtić i to smo riješili izgradili smo pet vrtića. Idući mandat bit će posvećen školstvu, planiramo izgraditi jednu novu školu, dograditi pet i izgraditi 13 sportsko-školskih dvorana. Briga za naše umirovljenike, nakon 1987 idemo u izgradnju novog doma za starije. Uz brojne kapitalne i infrastrukturalne projekte u svakoj gradskoj četvrti.

Izlaznost je bila slaba daje li to razlog za zabrinutost?

Nije razlog za zabrinutost. U odnosu na 2021. godinu koliko sam sad uspio pogledati, u cijeloj državi je izlaznost manja. Ja sam pozivao ljude da izađu, to nam je bio i cilj u kampanji. Ankete su davale veliku prednost pa su ljudi mislili da su izbori riješeni i prije.

