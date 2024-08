Predstavnik autoprijevoznika: 'Pijani vozač vjerojatno će se vratiti na posao'

Policija je u zadnjem trenutku zaustavila pijanog vozača koji je u šest ujutro trebao voziti autobus pun maturanata iz Zagreba u Prag. Da nije stigla policija, djeca bi bila u rukama neodgovornog pojedinca, koji je imao čak 1.22 promila alkohola u krvi. O toj smo temi razgovarali s predstavnikom autoprijevoznika pri udruzi poslodavaca. Naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović Jurić razgovarala je s Ivanom Leskovar.

Koliko su učestali ovi problemi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemamo točnu informaciju, ali događa se s vremena na vrijeme. Nije ugodno, niti lijepo za čuti. To je nešto što se u našem poslu ne bi smjelo desiti apsolutno nikad."

Taj vozač nakon ovoga više nikad neće biti u prometu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrlo vjerojatno hoće i to je opet ona stara priča s nedostatkom vozača. Vrlo vjerojatno će se dogoditi da će pronaći posao ako je sad dobio otkaz. Najveći je strah hoće li to opet ponoviti."

Koliko često škole pozivaju policiju da pregleda ispravnost autobusa i alkotestira vozača?

"Zadnjih godina je to učestala praksa, prilikom svakog polaska na školske izlete i ekskurzije zove se policija koja onda provjerava tehničku ispravnost vozila i imaju li autobusi licencu za prijevoz djece i alkotest vozača."

Kako riješiti problem s manjkom vozača i problematičnim vozačima s obzirom na to da se radi o oko 50 djece kada voze školske izlete i slično?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ogroman problem koji bi se trebao rješavati na razini Vlade i nadležnog ministarstva. Trebala bi postojati strategija da se privuku mladi ljudi kako bi se školovali za taj posao."

Zašto nedostaje vozača, je li njihova plaća adekvatna?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plaće jesu adekvatne i to je dobro, ali nedostaje ljudi."

Događaju li se zbog toga situacije kao što je bilo nedavno kad je vozač na putu do Splita bio na mobitelu?

"To nije do nedostatka ljudi već do pojedinca."

Trebaju li sankcije biti oštrije? Je li rješenje da policijski pregledi budu obaveza?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sankcije moraju biti oštrije. Ovo je nedopustiva situacija.To je praksa koja je učestala posljednjih godina. Roditelji mogu biti mirni ako je sve uredno nakon provjere na polasku. "