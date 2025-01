Roditelji u škole više ne mogu ući bez najave: Funčić iz Ceha zaštitara otkrio detalje

Pred nama je povratak učenika u škole prema novim sigurnosnim pravilima. Od utorka i početka drugog polugodišta, sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj bit će pod ključem. Na ulazu zagrebačkih i zaštitari. Provjerili smo kako će izgledati početak drugog polugodišta u razgovoru s Ivanom Funčićem, dopredsjednikom Hrvatskog ceha zaštitara.

Kako će izgledati novi protokol i kako će sve to skupa izgledati?

To još do kraja nije definirano, međutim intencija jest da se ograniči ulaz u škole svima koji tamo ne bi trebali moći ući. U svakom slučaju bit će gužve. Osim samih zaštitara bit će prisutno i samo osoblje škole da pomognu da se sve to skupa provede što brže i kvalitetnije. Mislim da je grad Zagreb napravio jedinu logičnu stvar i angažirao zaštitare u svim osnovnim školama u gradu Zagrebu. Naša tvrtka će će biti prisutna u 18 škola.

Tko će onda pregledavati učenike? Hoće li to biti zaštitari, djelatnici škole, odnosno ta osoba zadužena za sigurnost?

Jedino je zaštitar ovlašten da to čini. U Hrvatskoj postoji zakon o privatnoj zaštiti i on definira da osim policije zaštitari i čuvari su ti koji vas mogu legitimirati, zapriječiti ulaz i poduzimati sve dodatne radnje u slučaju potrebe.

Tu će zapravo biti ključna suradnja između zaštitara i djelatnika škole da im oni ukažu na potencijalno neku osobu koja bi mogla ugrožavati sigurnost?

Da, upravo tako. Znači, intencija je da se ograniči ulaz u školu, kao što je takav pristup ograničen u nizu ustanova i tvrtki u koje svakodnevno dolazimo. Niti u jednu ne možete ući nenajavljeni i hodati po njoj kako se vama svidi, već vas netko na ulazu pita gdje idete i ograničava vaš daljnji pristup tom objektu.

Što je ono što učenici nikako više ne smiju donositi u školu, na što ćete posebno paziti?

Učenici, a i svi drugi, neće moći imati nekakve predmete kojima mogu ozlijediti druge. Hladno oružje ili ne daj Bože nešto gore od toga.

Morat ćete na oku imati roditelje. I tu više neće biti ulaska u školu bez najave.

Upravo tako. Roditelji i svi drugi koji dolaze u školu morat će biti najavljeni i neće moći bez da ih netko pusti unutra ući u školu.

Detalje tih svih protokola još ćete dogovarati do utorka?

Svakako je tu ključna suradnja s ravnateljima tih škola. Mi ćemo, naravno, tijekom idućeg tjedna sve te detalje još definirati u svakoj školi ponaosob s ravnateljem škole.

Država najavila da će zapošljavati i osobe koje će biti zaduženi za sigurnost u školama na stalno radno mjesto. Ima li tih ljudi na tržištu i kakve im plaće treba dati da bi ih se motiviralo?

Na tržištu u Hrvatskoj je manjak radnika svih branši. Ovo još nije definirano do kraja. Nema tog kurikuluma koji bi definirao kakve bi kompetencije ti ljudi trebali imati. Međutim, napominjem da bi oni svakako trebali biti zaštitari, a dobro je došla edukacija iz nekakvih segmenata vezano za rad u školama, pedagoški itd. No, ja moram napomenuti da u Hrvatskoj mi općenito imamo jednu vrlo nisku sigurnosnu kulturu, što s druge strane nije ni toliko ni čudno s obzirom na to da je Hrvatska jedna od najsigurnijih europskih zemalja i ovakve pojave koje su se dogodile i ovi ovakvi događaji su nešto što nam ukazuje da ipak moramo poraditi na našoj sigurnosnoj kulturi i ponašanju.

Kako bi trebao izgledati taj tečaj da bi se netko mogao osposobiti za zaštitara, odnosno nekoga tko će čuvati školu, a ujedno imati pedagoške znanja.

Tečaj za zaštitara je definiran, to je 100 sati obuke. Definitivno bi trebalo dodati određeni broj sati vezano za za pedagoški minimum. To još sve skupa ćemo deinirati u suradnji Ceha zaštitara i nadležnih službi. Tu bi zaista pohvalio našu suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova. Mislim da ćemo zaista dobro to definirati, no za to sve to skupa nama treba izvjesno vrijeme.

