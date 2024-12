U Hrvatskoj ima još slučajeva djece bez OIB-a, doznajemo o kakvim se obiteljima radi: 'Uvijek isto'

Troje djece za ovu državu nije postojalo. Nisu nigdje bili prijavljeni, nisu imali OIB, nisu išli liječniku, ni u vrtić. Tako su htjeli njihovi roditelji, a to očito nikome nije bilo sporno ni sumnjivo.

Nije normalno, to sam i jučer komentirao vašim kolegama, odgovornost prijave i ulaska u sve evidencije je na roditeljima. U ovom tragičnom slučaju da roditeljska skrb nije bila odgovarajuća i s obzirom na to da to da to dijete koje je žurno izdvojeno nije bilo ni u jednoj evidenciji povjeren je skrbnik, kaže ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i mladih Marin Piletić.

Skrbnik će četverogodišnju djevojčicu prijaviti u sustav, a socijalni radnici smjestili su je u adekvatnu instituciju. Djece bez OIB-a ima još.

"Da, ima još nešto takvih slučajeva. Tu i tamo se naši područni uredi susretnu s njima. U svakom slučaju su to uvijek disfunkcionalne obitelji", kaže Štefica Karačić predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Rade li institucije dovoljno?

Rade li centri provjeru religijski sekti koje su ekstremne, neke države imaju takve protokole?

"Ne, naravno da to ne radimo. Vjersko opredjeljenje je ustavna kategorija, nisam siguran do toga da smo došli do toga da bi socijalni radnici trebali to provjeravati", kaže Piletić na pitanje naših novinara. Ovakav slučaj Hrvatska ne pamti, ali 2015. javnost je zgrozio slučaj teško bolesnog devetogodišnjeg dječaka iz okolice Rijeke koji je preminuo jer roditelji nisu dali da se liječi u bolnici.

"Roditelji su punoljetni i mogu sa svojim životom i načinima tog života raditi što hoće, ali kada to preslikavaju na djecu i ako se te radnje loše odražavaju na njihov razvoj ona bi se institucije morale maksimalno zaštiti tu djecu", kaže odvjetnica Una Zečević Šeparović.

'Roditelji su bježali od nas'

U sustavu socijalne skrbi, kažu da su i oni ponekad nemoćni, čak i kada dobiju saznanja da roditelji djecu zanemaruju i da nisu prijavljeni u sustav.

"Ja sam imala slučajeve da su roditelji od nas bježali i bili ste zapravo u situaciji da morate tragati za njima jer imate informaciju da su djeca zanemarena i da nisu u sustavu i da nemaju OIB", dodaje Štefica Karačić.

Pravobraniteljica za djecu poručuje kako prati cijeli slučaj i postupanje prema institucija prema djevojčici koja je izdvojena iz ove obitelji. I poručuje da dječja prava imaju prednost bilo kakvih pravilima zajednice u kojima žive njihovi roditelji.

