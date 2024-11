Ispaštaju li Hrvati? Iznenadit će vas koliko liječnika iz bolnica radi privatno

Radi u Vinogradskoj bolnici, vodi poslove u tri obiteljske poliklinike, predaje na Sveučilištu i Veleučilištu, brine se o zdravlju rukometaša i nogometaša. Od Rotimovih devet kolega s neurokirurgije njih sedmero sadašnjih ili umirovljenih radi u njegovim obiteljskim poliklinikama. Dopuštenje su im izdavali Rotim i ravnatelj bolnice. I sve to je po zakonu i nije samo slučaj u ovoj bolnici, ali...

"Postoje liječnici koji rade u javnom zdravstvu, koji dolaze na posao, ali ne rade svoje radne zadatke. Takve liječnike treba natjerati da rade svoj posao ili trebaju dobiti otkaz, ali ako ti liječnici još rade privatno oni neće početi raditi ako im zabranite posao u privatnoj ustanovi", smatra Boris Ujević član Izvršnog odbora Hrvatske liječnike komore.

Sve te boljke zdravstvenog sustava osjete pacijenti. "Točno se treba znati gdje, tko i koliko radi, ovako se radilo stihijski", kaže Ivan Krajać pacijent iz Zagreba.

Drukčije mišljenje ima Bahrija Forić koja dodaje: "Meni je to ok, ako ljudi mogu i stignu, važno vam je da odrade svoju smjenu? Apsolutno, i meni je do sada sve bilo u redu".

Dopuštenje za rad kod privatnika daju voditelj odjela i ravnatelj. "Mi odrađujemo preko 3 milijuna prekovremenih sati. Znači, nakon radnog vremena ako netko želi raditi dodatno ne vidim ništa sporno", kaže Kristijan Ćupurdija tajnik Hrvatskog liječničkog sindikata.

Pritužbe građana

Sporno je, ako liječnici zloupotrebljavaju taj rad, a da takvih slučajeva ima kažu u Udruzi za promicanje prava pacijenata. "Pritužbe pacijenata dolaze na to da ih određeni pojedinci koji rade u bolnici i to za vrijeme svog radnog vremena kada trebaju služiti javno-zdravstvenom sustavu šalju u privatne svoje poliklinike u kojima rade za to vrijeme kada bi trebali biti u bolnici", ističe Jasna Kračić Zanetti predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Prema podacima Ministarstva zdravstva od gotovo devet tisuća bolničkih liječnika, njih oko tisuću i pol istovremeno radi i u privatnim ustanovama. Evo što o tome kažu liječnici - političari.

"Da li je javna tajna da pojedini odlaze u 12 iz pojedinih bolnica u kojima primaju plaće za puno radno vrijeme, a sa sobom vuku pacijente iz državnih u svoje privatne klinike to je javna tajna", kaže Ivana Kekin.

"Ja se iskreno divim Rotimu koji ima sedam radnih mjesta i nekim svojim kolegama koji unatoč bavljenju politikom uspiju biti u bolnicama. Ja mislim da nije moguće na oba mjesta jednako kvalitetno raditi", smatra Božo Petrov.

Po bolnicama to izgleda ovako. U osječkom KBC-u od 590 liječnika njih 116 radi i u privatnim ustanovama. U riječkom je taj postotak manji. Privatno ih radi 97. U Splitu 209. U Vinogradskoj dopuštenje za rad izvan bolnice ima 165 liječnika... Koliko ih je u najvećoj hrvatskoj bolnici - KBC-u Zagreb, nismo dobili odgovor.

"Liječnici se stignu posvetiti pacijentima, svatko stigne se posvetiti pacijentima u svom primarnom poslu u javnim ustanovama i svatko odraditi svoje puno radno vrijeme", kaže Krunoslav Kuna predstojnik Klinike za ženske bolesti i porodništvo u KBC-u Sestre milosrdnice.

Pitanje je - koliko kvalitetno. I tko ih kontrolira da su i u javnoj bolnici bili učinkoviti kao i u privatnoj.