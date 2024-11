Liječnici na mukama. Kada će obavljati preventivne preglede? Ban Toskić: 'Imamo veliki problem'

Brojni liječnici negoduju zbog preventivnih pregleda. Nataša Ban Toskić, liječnica obiteljske medicine, KOHOM, objasnila je RTL-ovoj reporterki Kristini Čirjak imaju li liječnici vremena za to i s kojim se problemima susreću.

"Za preventivne preglede koje obično radimo u obiteljskoj medicini, a to je oportunističkim načinom, jedva sada nalazim vremena ih raditi kvalitetno i sustavno, a za ovu novu formu koja je najavljena tzv. sistematske preglede, ne vidim kako ću naći vremena u ovim prilikama u kakvima danas radim", kazala je liječnica.

Ban Toskić kaže da je najveći problem nedostatak vremena. "To je nastalo zbog sve većeg broja pacijenata i ogromnog broja administrativnog opterećenja u našim ordinacijama, koji je nastao zbog manjka liječnika i sestara i velike potražnje za našim uslugama", naglasila je.

"Osim što ljudi dolaze, sezona je respiratornih bolesti, cijepljenja protiv gripe, svakodnevno primamo veliki broj upita putem maila, telefona i svih ostalih alternativnih puteva. Ukopčala sam se i već ima 41 mail", dodala je.

Na pitanje vjeruje li da će doći do administrativnog rasterećenja, kako je kazao ministar Beroš, Ban Toskić kaže: "Mislim da je to moguće, jer ako je bilo moguće tako brzo implementirati sistematske preglede onda mora biti i moguće rasteretiti obiteljsku medicinu. Vjerujem li hoće li se to dogoditi? Ne znam što bih odgovorila. Do sada smo svi vjerovali i primili smo mnogo obećanja, ali ništa se nije dogodilo, osim što smo dobili radne zadatke".

Za izvršiti analizu treba vrijeme, koje nemaju liječnici, dodaje. "Ja do sada nisam napravila analizu. Prema statistikama smatram da je 9 posto takvih osoba, recimo 50-ak", kazala je.

