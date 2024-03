Mjesec dana je prošlo, a policija ne zna tko je sprejem zacrnio plakat Franje Tuđmana u Šibeniku. Dijelu građana to smeta, a lokalna vlast najavljuje - stavit ćemo novi plakat kad god ga netko uništi.

Intervencija crnim sprejem po očima prvog hrvatskog predsjednika, dijelu stanovnika šibenskog predgrađa Meterize trn je u oku kojega bi oni strogo kaznili. "Nekultura. Nekulturno, nepismeno, mrzi. Najveću novčanu kaznu što može ili u zatvor", kaže Branko s Meteriza, a Dinko iz Konjevoda gleda u plakat dok čeka autobus i slaže se s Brankom: "Puno bi trebalo kazniti! Možemo mi što hoćemo, ali ogromno je to što nas ne vole. Zna se tko. Oni protiv."

Policija je podignula kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog uništenja tuđe imovine i traga za njim. Dio građana smatra da je u predizborno vrijeme to uobičajen način na koji oponenti izražavaju mišljenje. "Legitimno je, ali nadam se da je to manjina", kaže Šibenčanin Neven, a Marko dodaje: "Nije to toliko strašno ako to neko na taj način radi, ali bolje bi bilo kad bi taj koji to šara rekao što je njegova ideja i na koji način će Hrvatska bolje prosperirat."

Oči Franje Tuđmana na splitskom spomeniku već su proplakale "krvavim" suzama, oštećivani su i šarani i spomenici partizanskim herojima. Bitka sa živim političkim protivnicima odavno se vodi preko spomenika mrtvima. Jasno je da su plakat išarali oni koji ne simpatiziraju Franju Tuđmana. No nije jasno zašto ovakav plakat stoji već mjesec dana i zašto ga simpatizeri nisu zamijenili novim.

Komunalni djelatnici Grada nisu ga mogli očistiti jer mu je površina od papira, pa bi ga time uništili. Zato je HDZ naručio novi plakat, poručuje šibenski gradonačelnik i šef županijskog odbora HDZ-a. Ta je procedura u tijeku i kad bude gotov, bit će postavljen na istom mjestu o trošku Hrvatske demokratske zajednice, kaže gradonačelnik Šibenika Željko Burić koji se ne boji hoće li i novi plakat biti išaran: "Pa ako bude ponovo išaran, mi ćemo ga ponovo promijeniti. Dakle, izdržat ćemo u tom ratu."

Jedno je sigurno – teško je očekivati da će rat plakatima stati u predizborno vrijeme.

