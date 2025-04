Velika akcija uoči Uskrsa: Inspektori otkrili nedostatke na mesu, šunkama i jajima

A osim cijena, u šopingu, pogotovo ove dane uoči Uskrsa, treba dobro pripaziti što i gdje kupujemo. Pokazuju to rezultati najnovijih inspekcija provedenih ovaj tjedan. Ekskluzivno ih donosi reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Nevjerojatno nepravilnosti su otkrivene. Državni inspektorat na teren je poslao tri inspekcije veterinarsku, poljoprivrednu i sanitarnu inspekciju. U samo prva četiri dana ovog mjeseca ulovili nevjerojatne rezultate. Imali su 238 nadzora, a zabilježeno je 167 nepravilnosti.

Najviše nadzora napravila je veterinarska inspekcija, njih malo više od 150, utvrđeno je 130 nepravilnosti. Uz sve to, ispisano je i velik broj kazni u iznosu negdje otprilike oko 18 tisuća eura. Ali uklonjeno je 78 kilograma mesa, ali i mesnih pripravaka. Što se tiče nepravilnosti, uglavnom se radi o nedostatku dokumentacije, edukacije radnika, ali isto tako velikim problemima s higijenom, skladišnim prostorom u kojem se nalaze ključne namirnice.

Inspekcija se nastavlja

Jaja su nekako najtraženija roba ovih dana prema inspektorima tu je i najviše nedostataka kojih točno. Poljoprivredna inspekcija pronašla je da jaja nisu bila dobro označena, odnosno nisu imala određenu šifru. Isto tako, sanitarna inspekcija pronašla je nekoliko hrane životinjskog porijekla, uključujući i jaja koja su bila od neregistriranih obrta.

Ali isto tako su inspekcije pronašle i određeni broj OPG-a koji su prodavali, odnosno bavili su se mesom i mesnim pripravcima, a da za to nisu imali određene papire. Svi su oni dobili ili neki oblik novčane kazne ili su podneseni optužni prijedlozi protiv određenih objekata.

Državni inspektorat napominje da ova akcija koja je krenula prvog travnja ne znači da će oni tu stati. Ovo je bio tek početak, akcija će trajati do Velikog tjedna. Prvenstveno misle tu na ključne namirnice koje su sada građanima nekako najbitnije uoči Uskrsa, a to su jaja, meso, šunka, rotkvice. Bazirat će se najviše na tim namirnicama i to ne samo po malim lokalnim trgovinama, već i po šoping centrima.

