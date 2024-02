Od ožujka stupa na snagu Zakon kojim se prema novim pravilima regulira isplata dječjeg doplatka. Raste dohodovni cenzus pa će to pravo imati više obitelji, a i iznos će biti viši. Pravo na dječji doplatak obitelj Diviki prvi put je ostvarila prije 6 godina, veljača je vrijeme za podnošenje novog zahtjeva.

"Uz dvije plaće dobro nam dođe i taj dodatak, imamo i kredit i sve to zapravo ide na njihove potrebe, najviše za potrebe školovanja", rekla je Eleonora Diviki iz Zagreba.



Zbog izmjena Zakona o doplatku za djecu, ove godine očekuje veći iznos. "Do sada smo primali 33 eura po djetetu, a sada smo izračunali da bi trebali dobivati 55 eura po djetetu, a imamo ih troje", rekla je Eleonora Diviki iz Zagreba.



Od 1. ožujka pravo na doplatak za djecu imaju oni čija primanja umjesto dosadašnjih 309 eura po članu kućanstva ne prelaze 618 eura. Uz dohodovni cenzus rastu i iznosi. Po djetetu je država do sada isplaćivala od 26 do 40 eura, a iznosi se sada kreću od 30 do maksimalno 61 euro.

Porast broja korisnika

"Povećali smo broj razreda s tri na pet kako bi pravednije raspodijelili doplatak za dijete. Imamo porast u samom broju korisnika, odnosno udvostručili smo broj djece koja će dobiti doplatak. Sa sadašnjih 240 tisuća pravo na doplatak će ostvariti više od 500 tisuća djece", poručuje Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Od početka godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaprimio je 50 tisuća zahtjeva roditelja, od čega je 12 tisuća novih korisnika dječjeg doplatka.

"Zahtjev se može podnijeti u svim područnim uredima Zavoda za mirovinsko osiguranje, u uredima Hrvatske pošte i naravno preko portala e- Građani", poručuje Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prve isplate tijekom travnja

Rok za podnošenje zahtjeva je produljen i svi koji to ne učine do kraja mjeseca, vremena imaju još idućih 120 dana.

"Gotovo do kraja srpnja će se moći prijavljivati. Kako ne bi nastala velika navala u jednom trenutku dali smo taj produženi period korisnicima da ostvare svoja prava, a da se ne stvaraju gužve", poručuje Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

"Ako svi uvjeti budu ispunjeni i dobiju pozitivno rješenje retroaktivno će im biti isplaćen dječji doplatak, od datuma stupanja Zakona na snagu, dakle od 1. ožujka", objašnjava Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prve isplate oni koji po novom ostvare pravo na dječji doplatak, mogu očekivati tijekom travnja.