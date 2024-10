Imamo dokumente kojim zagrebačka plinara želi uzeti dio potrošača? Greška ili kazneno dijelo?

Međimurje-plin teško optužuje zagrebačku Gradsku plinaru. Tvrde da im krivotvorenim dokumentima pokušavaju oteti dio potrošača. Samo danas HERA-i je predano više od 1400 takvih dokumenata, a u Međimurje-plinu sumnjaju da će neispravnih zahtjeva biti najmanje 80 tisuća.

Izmišljeni OiB-ovi i ugovori bez potpisa kupaca. Iz Međimurje-plina tvrde da su u postupku prelaska utvrdili niz nepravilnosti koje upućuju na velik broj neispravnih zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

"Na primjeru preko 9000 promjena koje je pokrenula Gradska plinara Zagreb utvrđeno je nepostojanje potpisa obrazaca zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom i to u količini 4383", rekao je Nenad Hranilović, predsjednik Uprave Međimurje-plina. Što znači da svaki drugi zahtjev nije važeći. Samo danas Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji predali su više od 1400 takvih ugovora.

"Za pretpostaviti je da je oko 80 tisuća takvih obrazaca nepotpisanih od strane kupaca unesen u platformu, odnosno u Registar obračunskim mjernih mjesta kod HROTE-a", dodaje Hranilović. Iz Međimurja tvrde i da zagrebačka plinara radi mimo odluke HERA-e te da im dosad nisu dostavili sve podatke o krajnjim kupcima.

"Riječ je prije svega o jako ozbiljnim optužbama u kojima treba utvrditi sve činjenice, treba se analitički pristupiti tome i tu je u nadležnosti regulatorna agencija koja treba utvrditi je li došlo do takvih propusta, jesu li one namjerne ili su to pojedinačni slučajevi da je slučajno došlo do toga", rekao je Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin. O teškim optužbama koje dolaze iz Čakovca željeli smo pred kamerama razgovarati i s odgovornima iz Zagrebačke plinare, ali oni - nisu.

Iz Zagrebačkog Holdinga poslali su pisani odgovor u kojem negiraju optužbe tvrdnjom da svakim danom primaju zahtjeve kupaca koje nitko ne može natjerati na promjene mimo njihove volje. Zaključuju – Međimurje plin je nezadovoljno ishodom i imaju poteškoće u poslovanju. O cijelom slučaju oglasila se i HERA.

"HERA će poduzeti potrebne radnje iz svoje nadležnosti uključujući provođenje nadzora nad sudionicima uključenima u predmetne postupke te po utvrđenim činjenicama donijeti odgovarajuće mjere i naložiti postupke", kažu.

Ako agencija kao regulatorno tijelo zaista i utvrdi sumnju za kazneno djelo, dužni su podnijeti prijavu policiji i nadležnom državnom odvjetništvu, potvrđuju nam u DORH-u.

Optužbe su šokirale i predsjednika Sindikata – koji smatra da bi dio problema mogao biti u načinu na koji su neki građani slali svoje zahtjeve.

"Slike su došle u razno raznim formatima, rezolucije mobitela nisu iste. Ako su zamućeni oni kodovi na obrascima koji su užasno bitni, pa se tu možda radio kompromis, ali ne mogao to komentirati, to je pitanje za upravu. Ako je to stvarno bilo tako to bi bilo kazneno djelo i normalno je da će HERA to prijaviti Državnom odvjetništvu", kaže Vlatko Kottnig. U Međimurje-plinu smatraju da nije riječ ni o kakvoj pogrešci.

"Nije to broj koji bi bio neka greška, da govorimo o stotinjak ili tisuću zahtjeva – ovdje sumnjamo u puno veći broj", kaže Hranilović. Dok plinske igre traju – Međimurje-plin otvorio je svoju poslovnicu u Zagrebu, ni 100 metara od Zagrebačke plinare koju optužuju za prijevaru.