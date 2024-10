Sindikalist o optužbama Međimurja-plina: 'Ako su istinite - za to trebaju padati glave'

Gradska plinara Zagreb opskrba krivotvorenim dokumentima pokušava oteti dio potrošača, optužba je to Međimurje plina u kojem tvrde da je Gradska plinara preuzela nekoliko tisuća nepotpisanih zahtjeva kupaca za promjenu distributera. Na dijelu zahtjeva su, tvrde – krivotvoreni i izmišljeni OIB-ovi. Iz Zagrebačkog holdinga negiraju optužbe, ali pred kamere nisu željeli. U isto vrijeme, samo danas HERA-i je predano više od 1400 takvih dokumenata, a direktor Međimurje-plina sumnja da će neispravnih zahtjeva biti najmanje 80 tisuća.

"Imamo preko 9000 zahtjeva, a nepotpisanih obrazaca je 4373 s time da nisu obrađene sve promjene pa očekujem da će tu biti još 3000", rekao je Nenad Hranilović, predsjednik Uprave Međimurje-plina.

"Riječ je o vrlo ozbiljnim optužbama gdje treba utvrditi sve činjenice. Tu je nadležna regulatorna agencija te je li došlo do namjernih ili slučajnih propusta", kaže Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

RTL-ov Marko Šiklić razgovarao je o plinskim igrama s predsjednikom sindikata Vlatkom Kottnigom koji je rekao da su ga djelomične iznenadile optužbe iz Međimurje plina, a djelomično nisu.

"S obzirom da cijelo vrijeme govorim i upozoravam da ova uprava nije dobro obavila svoj posao prije pa tako i u ovom periodu oko tranzicije na tržišnu uslugu, a opet jesam iznenađen jer ne mogu vjerovati da su se mogle potkrasti takve greške, a to će Hranilović morati dokazati jer je u suprotnom napravio ozbiljnu štetu ugledu firme Gradske plinare Zagreb opskrba", rekao je i dodao:

"Ako se optužbe pokažu točnima napravit će komplikacije svim sudionicima. Automatizmom će s svi ljudi koji su krivo zavedeni prebaciti na Međimurje plin". Na pitanje kako se to moglo dogoditi Kottnig kaže da jedino može komentirati ono što Hranilović govori da su to obrasci koji nisu potpisani. Problem bi mogao biti jer je gradonačelnik zagovarao da građani potpišu obrasce i da ih slikaju a te slike su došle u raznim formatima

"Ako su zamućeni kodovi na obrascima koji su užasno bitni pa se tu eventualno radio neki kompromis, ne mogu to komentirati, to je pitanje za upravu, a ako je to stvarno tako to bi faktički bilo kazneno djelo i onda je normalno da će HERA to prijavljivati DORH-u", rekao je i komentirao kako vidi sijelu situaciju:

"Ne vidim za sada ništa pozitivno jer pljušte optužbe i to će se istraživati. Mi sad ni ne znamo koliko je stvarnih korisnika ostalo. Ako je došlo do tehničkih problema i dalje ostaje činjenica da su građani ispunjavali formulare da ostanu na plinari Zagreb. Ja mogu imati mišljenje koje možda nije pravno utemeljeno, a to je da je bitna namjera građana, a ako se ispostavi da se to nije smjelo raditi, to je ozbiljan problem i za to trebaju padati glave, od gradonačelnika zagrebačkog holdinga koji se petlja u taj posao pa do uprave društva čije smo otkaze već i tražili.

