Ljepota za mlađe generacije na sve je većoj cijeni. Zagrepčanka Ema nam kaže da mjesečno za kreme, serume, micelarne otopine izdavaha oko 200 do 300 eura.

Njezina sugrađanka kaže da njena potrošnja varira između 20 i 50 eura

"Ovisi kada se potroši, neću imati zalihe", dodaje Lana.

Da tinejdžeri u Hrvatskoj sve više troše na kozmetiku, primjećuju dermatolozi. Napominju - mladi teže savršenom izgledu.

"Od 10 do 12 godina i to je poznati fenomen Sephora kids kad djeca odlaze u različite drogerije i uzimaju kiseline, vitamine i to nekontrolirano koriste", ističe dermatovenerologinja Lana Kovačević.

Popularnost proizvoda s visokom koncentracijom retinola - eliksira mladosti ili kreme koja uklanja bore na TikToku je - nevjerojatna. Mladi su navalili i na anti-age proizvode i u ljekarnama.

"Činjenica jest da je porast potrošnje kozmetike kod mladih tinejdžera i djece, sve više njih kupuje, dovedu roditelje pa nešto žicaju. Mislim da je to prije svega utjecaj društvenih mreža gdje se to ponekad ne kritički reklamira", kaže magistar farmacije Mario Vrebčević.

Da se tome stane na kraj - rješenje Švedska vidi u zabrani prodaje krema protiv starenja mlađima od 15 godina. A sve zbog straha o potencijalno štetnom učinku za dječju kožu.

"Stvarno nema razloga, koje godine? Treba pokazati svu svoju izvornu ljepotu, a ovi stariji, naravno, žene čim dođu u godine htjele bi biti mlađe", ističe Marica.

"Mislim da bi se djeca trebala malo bolje kontrolirati, da roditelji ne bi trebali dozvoljavati takve ispade", napominje Lana.

Najveći apel liječnici zato upućuju roditeljima.

"Da više vode računa što im djeca kupuju, pogotovo u svijetu onlinea jer na taj način jednostavno možemo spriječiti proizvoda koji nisu nužni ili proizvoda koji se neadekvatno koriste kako bismo spriječili nuspojave koje mogu imati", kaže dermatovenerologinja Lana Kovačević.

U Hrvatskoj taj trend još nije uzeo maha no dermatolozi se susreću s ozbiljnim posljedicama neadekvatnog primjenjivanja kozmetike.

"To najčešće budu posljedice kao što su prekomjerna iritacija, crvenilo, suhoća, a ako ne koristi dovoljna količina SPF-a moga je hiperpigmentacija", ističe Kovačević.

Za dječju dob dovoljni su hidratantna krema, gel za pranje lica i zaštitni faktor.

Mjera u korištenju kozmetike je bitna, ali prioritet bi svima, neovisno o dobi ipak trebalo biti - zdravlje!