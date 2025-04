Splitski megaprojekt pretvorio se u krater, svi se pitaju gdje je zapelo: 'Sramota'

Ima li projekt vrijedan 40 milijuna eura na splitskom Manušu pod nazivom Small Mall uopće potrebne dozvolu? Već mjesecima tamo stoji građevinska rupa duboka 20 metara, radnika nigdje, a o projektu stanari u blizini malo znaju.

Krater umjesto gradilišta. Iskopali su se temelji projekta pod nazivom Small Mall, ali već mjesecima nigdje strojeva ni radnika. Svi se pitaju gradi li se tu išta ili je sve stalo zbog nepravomoćne presude prema kojoj je to zemljište vraćeno izvornim vlasnicima.

'Sramota da je to u centru grada'

Luiza Quien iz Splita za RTL Danas kaže: "Znam da se to vratilo obitelji čije to bilo zemljište i ovi investitori koji su tu namjeravali graditi… Jednostavno je cijela priča stala. Ni s jedne ni s druge strane nema nikakvih pomaka". Sumnjičav je i Jure Babić: "Tko tu zna što tu stoji iza toga, jer ovo je već 15. investitor koji je došao i otišao. Tako da je sramota da je to u centru grada, raskopano i tako stoji".

Stanari su se bunili protiv izdane lokacijske dozvole, a tugovali su kad je investitor 2023. bagerom uništeno na gradilištu stablo koštele (pelegrinke). Tvrde i dalje nije jasno što i kada će tu biti nešto izgrađeno. Marina Bucat, arhitektica i susjeda Small Malla objašnjava: "Mislim, ako tebi nije jasno što važi, što ne važi, što je koja čestica, onda znači da nešto ovdje generalno nije u redu. U svakom koraku je negdje nešto falilo, bilo krivo, ne možemo mi svi biti budale".

Puljak: 'Tehnički detalj'

Projektanti koji rade za investitora tvrde da imaju sve potrebne dozvole, a sada zbog proceduralnih razloga čekaju potvrdu za izmjenu glavnog projekta. Zatražili su to krajem prošlog tjedna. Gradonačelnik Splita Ivica Puljak kaže nema problema s dozvolama: "Ma nije odbijen nego je to tehnički detalj. Koliko sam razumio oni to zovu građevinska dozvola, to je ustvari potvrda glavnog projekta, a to je projekt koji se nadam ide dalje".

Politički oponenti ipak su skeptični kad je u pitanju ovaj projekt, pa Tomislav Šutam potencijalni kandidat za gradonačelnika Splita kaže: "Što se tiče same dozvole, činjenica da se trakavice vuče, struka se bila oglasila. Točne detalje nisam vidio, i teško mi je komentirati, ali svakako budi sumnje".

Kako bi se smanjile sumnje, iz projektnog ureda dodaju da se pripremni radovi na gradilištu nastavljaju u sljedećih 20 dana. I to nakon što je mjesecima gradilište stajalo napušteno.

