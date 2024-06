Iduće nedjelje održavaju se Europski izbori, a mnogi građani ne znaju ni što točno biramo. Hoćemo li i idućeg vikenda imati uobičajeno nisku izlaznost i jesu li se kandidati potrudili građanima objasniti što to mogu hrvatski europarlamentarci?

Borba za 12 mjesta u europskom parlamentu izgleda nevidljivo.

Problem je, kažu u SDP-u, što građane više zanimaju parlamentarni izbori.

"Što se tiče kampanje, ona je jednostavno pojedena jer smo dugo sastavljali vladu. Ali treba reći građanima da 9.6. izađu na izbore i daju glas onima koji misle da će najbolje zastupati interese Republike Hrvatske", rekao je Fred Matić, SDP.

SDP-ovci žele ponoviti rezultat iz 2019., 4 mandata. Mostovci love svoj prvi. Dobit će ga, uvjeren je Petrov, na inicijativi da se kršćanska baština upiše u temeljni ugovor EU. Ali problem je što građani ne znaju da se odvija kampanja od 44 dana, poručuje Mostovac.

"Nije stvar da je kampanja dosadna nego vladajući čine sve da se kampanja ne vidi, da ona ne postoji. Ljudi uopće nisu informirani da se odvija europarlamentarna kampanja i da su izbori 9. lipnja, u iduću nedjelju", rekao je Božo Petrov, Most.

Da građani ne znaju za izbore u razgovorima s njima primijetili su i u Možemo. Oni love jedan do dva mandata. Pa su jutros na zagrebačkoj tržnici objašnjavali zašto je važna zelena tranzicija.

"Ne znam tko je kriv za to. Svi na neki način, svi politički akteri. Neki politički akteri misle da su to trećerazredni izbori u odnosu na parlamentarne i lokalne izbore", rekao je Tomislav Tomašević, Možemo.

Zagrebački dečko dosad jedino nije poželio lokalne izbore, sve druge je. Sada lovi ponovno svoju EU fotelju.

"Onaj tko kaže - mene politika ne zanima, to je neodgovorna osoba. U staroj Ateni zvali su ih na poseban način - idiotis", rekao je Mislav Kolakušić, PiP.

Što se HDZ-a tiče, kampanja nije nevidljiva. Obišli su tri četvrtine Hrvatske, kaže Plenković. Cilj je ostvariti više od 4 mandata koja su dobili prije 5 godina.

"S obzirom da je proračun maksimalan za ovu kampanju dosta nizak, a kampanja formalno traje jako dugo, mislim da smo učinili jako puno. Al će ovih tjedan dana biti još intenzivno", rekao je Andrej Plenković.

Budžet za kampanju je 530 tisuća eura. Gotovo četiri puta manje nego za parlamentarne izbore. Što je i vidljivo na terenu, a sigurno će se odraziti i na izlaznost.