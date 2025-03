Profesori i učitelji idu u štrajk, mirenje nije uspjelo

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u tijeku je drugi sastanak mirenja između predstavnika Vlade i triju obrazovnih sindikata koji prijete štrajkom.

Sindikati traže rast osnovice i to nakon što zadnjeg dana prošle godine dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru nisu potpisali. Nezadovoljni su i koeficijentima zbog kojih su nekoliko puta prosvjedovali.

Kako doznajemo mirenje nije uspjelo iako se otvorio prostor za dogovor. Minimum koji su tražili ne mogu ispuniti. Prvi zahtjev je bio rast osnovice 10%, dodatak, koeficijenti, odgoda modularne nastave i izuzimanje od ocjenjivanja. Vladi su prihvatljiva dva zadnja zahtjeva načelno.

Počeo sastanak sindikata i Vlade

Točno u 16 sati predstavnici triju obrazovnih sindikata sjeli su za pregovarački stol s predstavnicima Vlade. Dočekali su ih ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te ministar rada Marin Piletić.

Ovo je drugi sastanak mirenja između Vlade i sindikata ako se pita sindikate oni kažu da bi trebao biti i posljednji te da ako do dogovora ne dođe, oni su spremni na štrajk u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima.

Stigli s pet zahtjeva kojih točno oni ne otkrivaju. Ono što znamo je da su odbili potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru kojim se određuje rast osnovice plaća, tako da je to njihov zapravo i prvi zahtjev dodatni rast osnovice plaće. Ono što također znamo je da su nezadovoljni koeficijentima.

Zbog toga su nekoliko puta i prosvjedovali posljednji put. Prosvjed je bio u prosincu tijekom pregovora. Također im je obećano da će biti izuzeti od ocjenjivanja u svom sustavu, no, kako kažu nakon toga, na tu temu socijalni dijalog nije nastavljen.

Protiv modularne nastave

Posljednjih tjedana u fokus je stigla i modularna nastava koja od jeseni kreće u svim strukovnim školama, a sindikati traže da se to odgodi.

Iz Vlade poručuju da s obzirom na dosadašnji rast plaća i s obzirom na to da su u tijeku pregovori za granske kolektivne ugovore, razloga za štrajk nema.

Važno je reći da četvrti obrazovni sindikat, Sindikat hrvatskih učitelja nije uz ova tri sindikata i nije za štrajk. Kada je riječ o terminu štrajka, sindikati ga ne otkrivaju, no jasno je da će svi taj odgovor htjeti vrlo brzo. Pogotovo što ako do štrajka dođe, on bi se mogao poklopiti s provođenjem nacionalnih ispita koji od ponedjeljka kreću u osnovnim školama.

Predstavnici sindikata uoči sastanka

Evo što su predstavnici Sindikata rekli uoči početka sastanka s Vladom.

"Dan je kao lijep. Mi smo za dogovor raspoloženi i sad još samo da vidimo što će biti gore", rekao je predstavnik Školskog sindikata Željko Stipić uoči sastanka. Na pitanje što očekuju, kaže da očekuje prije svega dogovor te da ima vremena za štrajk. Napominje i da neće odustati ni od čega.