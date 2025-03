Tvornica streljiva u Hrvatskoj? 'Da bismo se uključili u to moramo znati odgovore na ova pitanja'

Do kraja godine Ministarstvo obrane namjerava potpisati ugovor o gradnji tvornice streljiva. Tko su ponuditelji s kojima se razgovara, u MORH-u ne otkrivaju, ali poručuju da je riječ o dvoje do troje proizvođača te da je moguće da se s jednim ili svima potpiše ugovor o gradnji. Naglašavaju da se radi o "greenfield" investiciji. Država bi mogla dati zemljište, a ostale troškove snosi investitor. Prema svemu sudeći, zasad nije ideja da se tvornica streljiva gradi novcem iz obrambenog fonda Europske unije, teškog 800 milijardi eura.

O tvornici streljiva razgovarali smo s predsjednikom Uprave tvornice oružja HS Produkt, Željkom Pavlinom, koji je svojedobno razgovarao s Vladom da uđe u taj poslovni pothvat.

Ideja tvornice streljiva u Hrvatskoj, kako vam se čini? Je li to moguće realizirati?

"Sve su ideje dobre, to je načelno rečeno stanovište. Mi kao privatna firma uvijek gledamo kroz benefit-analizu. Mi gledamo uvijek kolika su ulaganja, tko će što napraviti i koliko je tržište. U tom smislu o tvornici streljiva u Hrvatskoj se već dugo govori, no odgovori na ova pitanja nikad nisu bili do kraja definirani", smatra Pavlin.

"Vidimo u medijima da Ministarstvo obrane ima neke kontakte, da razgovaraju o tvornici streljiva. Teško nam je to komentirati s obzirom na to da nemamo nikakve informacije osim onih iz medija gdje se spominje proizvodnja streljiva od 9 mm pištoljskog streljiva do 5.56 puškovnog streljiva pa do 120 i 155 mm granata. Što je dosta široki asortiman proizvoda. Kao HS možemo samo podržati to, ali bez tih nekih ulaznih podataka, što se radi, za koje tržište se radi, tko je kupac, tko naručitelj, teško nam je prokomentirati", rekao je Pavlin.

S obzirom na sadašnje geopolitičke okolnosti, spremnost Europe da se naoružava, dali biste možda vi kao HS Produkt htjeli biti uključeni u jedan takav projekt?

"Mi u svakom slučaju možemo pomoći jer imamo neka saznanja oko tvornice streljiva kada pričamo o streljivu za pješačko naoružanje. No da bi donijeli odluku o bilo kakvom našem stvarnom uključivanju što se tiče i financija i ljudi koji bi radili prvo moramo znati tko je kupac, o kojem streljivu pričamo, koliko je sigurna prodaja tog streljiva, na koji način, tko je parter u tome. Tek kada imamo jasne odgovore na sva ta pitanja onda možemo reći je li nam to zanimljivo ili nije zanimljivo", poručuje Pavlin.

