"Grozno je to kad vidiš auto kad onako 'flop' tone, pa malo izroni, pa nestane, pa ga krene nositi… Netko je unutra, ne znam tko - žena, dijete", prepričava nam dramatične trenutke Hrvoje Mužević iz Slavonskog Broda.

Hoće li skočiti u vodu i nesretnom vozaču pomoći, nije dvojio nijednog trenutka. "On je k'o amfibija onako plutao, probam ga gurati... Kad idu dva momka. Kažu - gledaju kao u bazenu, čovjek kao luftić gura auto. Dotrčali su i poskakali u vodu i onda smo ga izvukli", rekao nam je Hrvoje.

Za volanom je bio muškarac, pretpostavlja Brođanin u 50-im godinama. "Mislim da je bio malo u šoku, samo je pitao možemo li ga odgurati u tu ulicu dalje", prisjeća se Hrvoje.

S Hrvojem je u automobilu bila i supruga. Na njega je ponosna, a priznaje - u tom se trenutku uplašila. "Hrvoje se inače ne boji takvih stvari, tu skidam kapu, a jedino što su u istom trenutku drugi ljudi priskočili u pomoć. Jako je pohvalno što je potaknuo i druge da bez razmišljanja priskoče u pomoć jer puno bi teže bilo da je ostao sam", rekla nam je Sandra Mužević.

Iako su vatrogasci brzo stigli, za intervencijom nije bilo potrebe - vozač i automobil izvučeni su na sigurno. No, upozoravaju da je kod većih oborina podvožnjak u Slavonskom Brodu uvijek pod vodom.

"Gotovo svaki put kad je podvožnjak bio poplavljen, netko je uspio završiti u tom poplavljenom djelu. U neko dogledno vrijeme morat će se nešto poduzeti s obzirom na to da ove obilne oborine više nisu iznimke nego su u pravilu dva do tri puta godišnje", upozorava Mario Tonček, zamjenik zapovjednika JVP Slavonski Brod.

Zbog toga su jučer imali 37 intervencija, najviše na ispumpavanju podrumskih prostorija. A nakon spašavanja, sa svojim drugim poslom nastavio je i Hrvoje. Jer kada ne radi kao veterinar, onda je dostavljač. "Ja sam do 22 sata u mokroj robi dostavljao, nisam se stigao ni presvući", govori nam Hrvoje dok mu u pozadini građani dobacuju: "Svaka ti čast! Tako treba!"

Sa svih strana stižu mu pohvale, a on na to kaže: "Mislim, lijepo je to čuti, ali ja kažem bitno je da ljude potakne nešto… A sad što mene, hvale, hvale. Kako kaže - na Dan bezbednosti, ako me se sete, sete." Nema tko ga se neće sjetiti nakon ovog hrabrog čina, a zasigurno najviše vozač kojemu je pomogao.