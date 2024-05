Jaka tuča u četvrtak je pogodila Slavonski Brod, poplavljene su ulice, podvožnjak, ali i tridesetak podruma građana. Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je i fotografiju na kojoj se vidi automobil ispod poplavljenog podvožnjaka.

Na fotografiji se vidi i čovjek koji je pokušao doći do automobila, a prema pisanju 24sata, to je Hrvoje Mužević (48), Brođanin koji je u to vrijeme dostavljao hranu, ali je vidio poplavljeni auto pa priskočio u pomoć.

Iako je lijevala kiša, Hrvoje je izašao iz svog auta, iz kojeg, tvrdi, nije baš dobro vidio, ali uočio je da se nešto događa. Nekako je došao do auta i pomogao nesretnom čovjeku.

"Vidio sam da auto pluta u vodi ispod podvožnjaka. Taj je podvožnjak poznat po tome da poplavi čim padne malo više kiše i ljudi često procijene da mogu proći automobilima, pa zaglave", kaže Hrvoje.

Istaknuo je da se razina vode jako brzo podizala.

"Istrčao sam, a žena je vikala 'kud ćeš'. Ne znaš tko je u autu niti što se događa, mogao se netko udaviti. Nisam mogao drugačije nego ući u vodu. Kad sam došao do auta, unutra je sjedio čovjek srednjih godina. Kao u šoku, nije reagirao ni na što što sam mu govorio. Počeo sam gurati auto i vidio dva momka koja trče pomoći. Brzo se dizala razina vode, a na kraju nas se skupilo desetak i izgurali smo čovjeka iz poplave", priča Hrvoje i kaže da je svejedno dovršio dostavu koju je imao.

Kaos u Slavoniji dogodio se nakon upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na čijim je službenim stranicama stajalo da su sve regije u Hrvatskoj, osim područja Gospića, pod žutim alarmom, što označava potencijalno opasno vrijeme.

Kasnije navečer, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je da su na terenu žurne službe i da saniraju štetu. U objavi su napisali i da su zbog nevremena padala i stabla pa ograničila pješačku stazu i prometnice, ali su brzo uklonjena.

