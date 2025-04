Hrvatski svećenik otkrio kako izgleda kada se odabere papa: 'Cijeli Rim trči kao velika rijeka'

Kardinali najavljuju kratku konklavu, znači li to da već znaju koga će odabrati za novog papu? U Vatikanu smo o ovoj temi razgovarali s Markom Đurinom, rektorom Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu.

Hoćemo li već idući tjedan imati novog papu?

Prema iskustvima koja smo imali u ovim zadnjim konklavama, za pretpostavljati je da bi se ipak moglo dogoditi da kroz koji dan ili dva - nakon što kardinali uđu u konklavu - Crkva dobije novoga papu.

Što očekujete od novog pape?

Novi papa će biti, kao što je svaki papa, pastir Crkve, onaj koji vodi Crkvu, koji narod Božji. On će biti izabran od Duha Svetoga. Kardinali će prepoznati koja je to osoba među njim, ta koja je sada određena od Boga za tu posebnu misiju, za tu posebnu službu u Crkvi da kao pastir, kao papa, vodi Crkvu. Vjerujem, bit će sigurno čovjek Crkve, čovjek vjere, koji će znati i Crkvi i vjernicima i - vidjeli smo na sprovodu pape Franje - cijelome svijetu, koliko su važne papine riječi danas u svijetu.

I da možda bude sličniji njemu.

Naći će kardinali onoga među njima koji najbolje odgovara onome što Crkva danas traži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vatikanu traju pripreme, Sikstinska kapela je zatvorena, što se sada događa?

Počele su sigurno pripreme za konklavu. Treba spremiti Sikstinsku kapelu, ona više nije otvorena za vjernike, hodočasnike i turiste. Isto tako se priprema Dom svete Marte gdje će kardinali boraviti za vrijeme konklave, jednostavno će biti odsječeni od svijeta kad počnu konklave i dok se ne izabere papa. Sada treba, ovih dana, sve to dobro pripremiti tako da se, kad počnu konklave, kardinali mogu posvetiti izboru pape.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Instalira se peć, dimnjak.

Da, to se sigurno sprema ovih dana u Sikstinskoj kapeli, peć, dimnjak iz kojeg će se pojaviti, vjerujemo, najprije crni dim koji puta, a onda i bijeli dim koji će označiti da je papa izabran.

To će dosta kratko trajati?

Da, nadamo se da neće sve skupa predugo trajati. Prema iskustvima koja imamo, nekako bi tako i trebalo biti.

Vi ste bili na Trgu svetog Petra kada je izabran papa Franjo, kako ste se osjećali, kako ste to doživjeli?

To je lijepo iskustvo koje čovjek rijetko može doživjeti u životu, ne bira se papa svaki dan. Jedan lijepi doživljaj i to oduševljenje naroda Božjega, koji tamo dođe i cijeli Rim trči kao jedna velika rijeka koja se slijeva na Trg svetog Petra nakon što se pojavi bijeli dim i to iščekivanje - tko će biti novi papa - doista je jedan lijep, radostan i poseban događaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa